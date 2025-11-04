Europeus detonam erro de Marquinhos em PSG x Bayern: 'Inaceitável'

Jogando longe de seus domínios, o Bayern de Munique construiu uma boa vantagem na primeira etapa contra o PSG e vai derrotando o atual campeão da Champions League, com direito a dois gols do atacante Luis Diaz. O segundo gol alemão saiu após uma falha do zagueiro Marquinhos, que foi bastante criticado nas redes sociais.

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No decorrer da primeira etapa, o zagueiro brasileiro tinha o controle da bola na entrada da área, mas acabou cochilando e foi desarmado por Luis Diaz, que anotou seu segundo gol na partida. Após o erro, os torcedores franceses detonaram o erro de Marquinhos.

Nas redes sociais, um dos internautas destacou que após entregar um gol para a equipe adversária, Marquinhos terá que deixar tudo em campo para conseguir reverter o placar. Confira abaixo.

continua após a publicidade

Tradução: Ele deu um gol fácil de presente! Marquinhos tem que dar tudo agora, mesmo que isso signifique se lesionar.

Tradução: Estou muito irritado com o Marquinhos, sério mesmo.

Tradução: Marquinhos o erro que acabou de cometer é intolerável.

Tradução: Não acredito no gol que levamos, Marquinhos! Você não dormiu direito ontem à noite?

Tradução: Marquinhos, o que ele fez é muito grave.

Com o resultado parcial, o Bayern de Munique vai assumindo a liderança da fase de liga da Champions League, enquanto o PSG vai conhecendo sua primeira derrota desde que conquistou o título na última temporada e estacionou na 5ª posição.