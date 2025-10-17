menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Treinador ex-Chelsea está próximo de assumir seleção europeia

Suécia está em busca de garantir vaga na Copa do Mundo

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/10/2025
14:08
Guardiola e Graham Potter
imagem cameraGraham Potter, ex-Chelsea, deve assumir a seleção sueca (Foto:OLI SCARFF / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Federação Sueca próxima de contratar Graham Potter como treinador
Potter está em negociação para um contrato de curto prazo
Suécia demitiu Jon Dahl Tomasson após campanha ruim nas Eliminatórias
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A Federação Sueca está próxima de anunciar a contratação de um treinador ex-Chelsea e com histórico de Premier League. Trata-se de Graham Potter, que alinha os últimos detalhes para assinar um contrato de curto prazo, segundo o jornalista Fabrizio Romano.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A Suécia demitiu Jon Dahl Tomasson na última terça-feira (14) após um início ruim de campanha nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, ocupando a lanterna do Grupo B, com apenas um ponto em quatro rodadas. Dessa forma, Graham Potter se tornou a opção principal visando garantir a qualificação para o Mundial e o treinador ex-West Ham, Chelsea e Brighton já abriu portas publicamente para isso:

continua após a publicidade

"Estou entre empregos e acabei de sair da Premier League. Estou aberto a qualquer coisa, na verdade, onde eu sinta que posso ajudar. O trabalho como técnico da seleção sueca é fantástico. Tenho sentimentos pela Suécia. Amo o país e amo o futebol sueco. Tenho muito a agradecer ao futebol sueco. Então sim, seria uma oportunidade fantástica para mim, obviamente", disse Potter ao meio de comunicação sueco "Fotbollskanalen".

Graham Potter
Graham Potter não deu certo no comando do Chelsea (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

Graham Potter começou sua carreira na Suécia

O inglês, de 50 anos, levou o Ostersunds da quarta divisão do futebol sueco para a elite nacional e também foi comandante na conquista da Copa da Suécia em 2017. Diante do sucesso, Graham Potter se mudou para a Inglaterra e assumiu o Swansea. Posteriormente, fez do Brighton uma sensação da Premier League antes de se juntar ao Chelsea em 2022. Nos Blues não atendeu as expectativas e foi demitido com apenas sete meses. Seu último trabalho foi no West Ham, que durou oito meses e foi finalizado no último mês de setembro.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias