Treinador ex-Chelsea está próximo de assumir seleção europeia
Suécia está em busca de garantir vaga na Copa do Mundo
- Matéria
- Mais Notícias
A Federação Sueca está próxima de anunciar a contratação de um treinador ex-Chelsea e com histórico de Premier League. Trata-se de Graham Potter, que alinha os últimos detalhes para assinar um contrato de curto prazo, segundo o jornalista Fabrizio Romano.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Ídolo do Chelsea ressurge na segunda divisão com ataque imparável
Futebol Internacional12/10/2025
- Futebol Internacional
Ex-Corinthians vira alvo de Chelsea e Bayern de Munique
Futebol Internacional10/10/2025
- Lance! Biz
Barcelona, Chelsea, City e mais: Messi anuncia criação de torneio em Miami
Lance! Biz14/10/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
A Suécia demitiu Jon Dahl Tomasson na última terça-feira (14) após um início ruim de campanha nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, ocupando a lanterna do Grupo B, com apenas um ponto em quatro rodadas. Dessa forma, Graham Potter se tornou a opção principal visando garantir a qualificação para o Mundial e o treinador ex-West Ham, Chelsea e Brighton já abriu portas publicamente para isso:
"Estou entre empregos e acabei de sair da Premier League. Estou aberto a qualquer coisa, na verdade, onde eu sinta que posso ajudar. O trabalho como técnico da seleção sueca é fantástico. Tenho sentimentos pela Suécia. Amo o país e amo o futebol sueco. Tenho muito a agradecer ao futebol sueco. Então sim, seria uma oportunidade fantástica para mim, obviamente", disse Potter ao meio de comunicação sueco "Fotbollskanalen".
Graham Potter começou sua carreira na Suécia
O inglês, de 50 anos, levou o Ostersunds da quarta divisão do futebol sueco para a elite nacional e também foi comandante na conquista da Copa da Suécia em 2017. Diante do sucesso, Graham Potter se mudou para a Inglaterra e assumiu o Swansea. Posteriormente, fez do Brighton uma sensação da Premier League antes de se juntar ao Chelsea em 2022. Nos Blues não atendeu as expectativas e foi demitido com apenas sete meses. Seu último trabalho foi no West Ham, que durou oito meses e foi finalizado no último mês de setembro.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias