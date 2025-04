Técnico do United diz que contratações não serão um problema, mesmo em má fase

O treinador do Manchester United, Ruben Amorim, diz que clube não possui problemas para convencer alvos, mesmo em má fase na Premier League. Em coletiva de imprensa, o português afirmou que as transferências futuras não serão um problema.

O United está na 14ª colocação da Premier League e caminha para a pior temporada do clube na competição. Com péssimo rendimento, o Manchester não disputará nenhuma competição europeia na próxima temporada.

Ainda assim, Amorim acredita que o nome do clube será suficiente para a chegada de reforços no elenco. Ao ser questionado sobre o quão atrativo é o time inglês nesse momento, o treinador respondeu: "É o Manchester United".

Confira declaração do treinador do United na íntegra

— É o Manchester United. O que eu sinto é que há muitos jogadores que querem jogar pelo nosso clube e eu sei que se você olhar para o nosso clube no momento, com todos os problemas com a equipe e as pessoas saindo, a troca de treinador e os resultados, parece um pequeno problema. Mas temos uma ideia clara de que a parte mais fácil é convencer um jogador. — disse Amorim.

Matheus Cunha é foco de Manchester United para Premier League

Matheus Cunha é atacante do Wolverhampton, mas busca acertar com Manchester United. (Foto: Reprodução/Instagram)

O Manchester United está próximo de um acordo com o Wolverhampton pela contratação do atacante Matheus Cunha. Segundo o "Daily Mail", o brasileiro está empolgado com a perspectiva de ter um papel fundamental na equipe comandada por Ruben Amorim.

O treinador do clube de Manchester nunca escondeu a admiração por Matheus Cunha e já elogiou a versatilidade do atacante e a capacidade de marcar gols. Além disso, ambos tiveram breves conversas nos jogos em que suas equipes se enfrentaram na Premier League.