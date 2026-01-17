Time de Igor Jesus dá trabalho e segura empate com o líder Arsenal

O Arsenal ficou no empate com o Nottingham Forest por 0 a 0, em duelo válido pela 22ª rodada da Premier League. A partida foi disputada neste sábado (17), no City Ground. O confronto foi marcado por intensidade, com os Gunners pressionando durante boa parte do jogo, enquanto o Nottingham Forest teve atuação defensiva sólida para conter as investidas do líder do campeonato.

Com o resultado, o Arsenal desperdiçou a chance de abrir vantagem maior sobre o vice-líder Manchester City. Ainda assim, o empate acabou sendo menos prejudicial devido à derrota dos Citizens no Dérbi de Manchester, o que permitiu aos Gunners somarem mais um ponto importante na corrida pelo título. O Nottingham Forest, por sua vez, conquistou um ponto relevante na luta contra o rebaixamento, suficiente para aliviar a pressão momentânea.

Como foi o jogo Nottingham Forest x Arsenal?

O City Ground foi palco de um duelo entre equipes em contextos distintos da temporada. O Nottingham Forest, jogando em casa, buscava os três pontos para se afastar da zona de perigo. Já o Arsenal, líder da Premier League, entrou em campo pressionado pela necessidade de vitória para ampliar sua vantagem na ponta da tabela.

Mesmo fora de casa, o Arsenal assumiu o controle das ações desde os minutos iniciais. A equipe de Mikel Arteta teve mais posse de bola, empurrou o Forest para o campo defensivo e tentou construir suas jogadas principalmente pelos lados, mas encontrou dificuldades diante de uma marcação bem organizada.

A melhor chance da primeira etapa veio em jogada envolvendo jogadores brasileiros. Após cobrança de escanteio de Declan Rice, a bola atravessou a área e sobrou para uma disputa aérea. Na sequência, a defesa afastou parcialmente, e Noni Madueke finalizou rasteiro. A bola desviou e chegou até Gabriel Martinelli, que tentou tirar do goleiro, mas exagerou na força e mandou para fora.

O Nottingham Forest também levou perigo em bola parada. Após cobrança de escanteio, a defesa do Arsenal afastou, e Murillo acabou furando na sobra, permitindo a arrancada de Viktor Gyökeres. O atacante chegou a finalizar, mas o próprio Murillo se recuperou na jogada e conseguiu bloquear o chute, afastando o perigo.

Jogadores do Arsenal e Nottigham Forest em disputa na Premier League (Foto: Justin Tallis/AFP)

No segundo tempo, o Nottingham Forest voltou com postura mais agressiva. A equipe passou a ocupar mais o campo ofensivo e conseguiu pressionar a saída de bola do Arsenal, colocando a defesa dos Gunners para trabalhar. Apesar disso, não criou chances claras de gol.

Mesmo com o duelo intenso e disputado, nenhuma das equipes conseguiu transformar o volume de jogo em gol. O placar permaneceu inalterado até o apito final, confirmando o empate sem gols no City Ground.

O que vem por aí?

Após o empate, o Nottingham Forest volta a campo na próxima quinta-feira (22), quando enfrenta o Braga, pela Europa League, às 17h (de Brasília). O Arsenal, por sua vez, joga na terça-feira (20), contra a Inter de Milão, pela Champions League, também às 17h (de Brasília).

