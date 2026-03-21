O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, concedeu entrevista coletiva neste sábado (21) às vésperas do dérbi contra o Atlético de Madrid, no Santiago Bernabéu. Em meio a um período marcado por lesões importantes e retornos gradativos, o treinador abordou a situação de jogadores como Courtois, Mbappé e Bellingham. Mas foi ao falar sobre Antonio Rüdiger que Arbeloa fez sua declaração mais enfática: disse que mandaria erguer uma estátua para o zagueiro alemão.

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– Não gosto de me envolver nessas questões; é uma questão entre o clube e o jogador. Pessoalmente, eu ergueria uma estátua do Rüdiger e a colocaria no jardim. Ele esteve à disposição da comissão técnica desde o primeiro dia. Ele me disse que estaria pronto para a parte difícil em março. O tratamento em Londres funcionou, e ele é o modelo que os jovens jogadores devem seguir. Temos sorte de ter Antonio Rüdiger – afirmou Arbeloa.

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Com a iminente volta de Jude Bellingham, que se recuperou de lesão, Arbeloa foi questionado sobre como encaixará o inglês em um meio-campo que vem funcionando bem. O treinador tratou a situação como um "problema abençoado".

– Quando chegarmos àquele rio, atravessaremos aquela ponte. Ter Bellingham de volta é uma excelente notícia, e a atuação de Thiago também. É um ótimo problema ter que escolher entre grandes jogadores, e o melhor de tudo, eles podem jogar juntos – disse.

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Arbeloa também falou sobre a situação do goleiro Courtois, que sentiu um desconforto na partida contra o Manchester City e precisou ser substituído.

– Quando chegou o intervalo, ele queria continuar jogando, mas decidi pará-lo por causa da enorme confiança que tenho em Lunin. É uma grande oportunidade para ele também. O melhor goleiro da história se lesionou, e temos outro goleiro fantástico que vai mostrar o quão bom ele é. Não definimos um prazo para sua recuperação – explicou.

Sobre Mbappé, que voltou a atuar após lesão, Arbeloa garantiu que o francês está 100% recuperado.

– Eu disse que o dia em que ele voltar será porque ele está 100%. Ele provou isso em Manchester. Tenho total confiança, garantias e estou animado por ter de volta um jogador tão decisivo. Ele definitivamente jogará amanhã – afirmou.

Arbeloa assume Real Madrid após queda de Xabi Alonso (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Arbeloa também falou de Simeone e Atlético de Madrid

Sobre o clássico contra o Atlético de Madrid, Arbeloa evitou polêmicas. Quando questionado sobre o lema de Diego Simeone – "somos o time do povo" – o técnico do Real Madrid desconversou.

– Isso me parece ótimo. Estou focado na minha equipe. É um privilégio enfrentá-lo, porque ele é um técnico que te leva ao limite, que exige muito de você e te faz pensar duas vezes antes de cada jogo. É um privilégio enfrentar os melhores técnicos do mundo – completou.

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