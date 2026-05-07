Aston Villa goleia Nottingham Forest e encara o Freiburg na final da Europa League

O Aston Villa venceu o Nottingham Forest por 4 a 0 e garantiu uma vaga na final da Europa League, nesta quinta-feira (7), no Villa Park. Na etapa inicial, Watkins abriu o placar, enquanto Buendia e McGinn (2) deram números finais ao confronto no segundo tempo. Com o triunfo por 4 a 1 no placar agregado, a equipe de Unai Emery encara o Freiburg na decisão do dia 20 de maio.

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No primeiro tempo, o Nottingham Forest assustou o Aston Villa no início da partida em uma chegada de Hutchinson pelo lado direito, que cortou a marcação para o meio e bateu de canhota tirando tinta da trave. Após o perigo, a equipe mandante assumiu o controle da partida em busca da vitória. Em uma cobrança de escanteio, Pau Torres subiu mais que todo mundo e cabeceou para o gol, mas Ortega interveio com uma grande defesa para impedir a comemoração dos rivais. E aos 35 minutos, Buendia fez grande jogada pelo lado esquerdo, passou por dois marcadores e cruzou rasteiro para Watkins escorar para o fundo das redes e abrir o marcador para o Villa. Na sequência, Watkins foi acionado na entrada da área, dominou e soltou uma bomba para grande defesa de Ortega.

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No segundo tempo, o Aston Villa ampliou a vantagem sobre o Nottingham Forest. Aos 12 minutos, Emiliano Buendia converteu uma cobrança de um pênalti marcado com o auxílio do VAR. Na sequência, McGinn recebeu um cruzamento na altura da marca do pênalti, mas a finalização saiu fraca para defesa de Ortega. O Nottingham Forest teve uma chance clara de descontar o marcador com Chris Wood sendo lançado em profundidade no campo de ataque e ficando cara a cara com Dibu Martínez, mas o argentino fez grande defesa. E aos 31 minutos, McGinn recebeu uma bola de Watkins pelo lado direito da área e bateu de primeira e no cantinho estufar as redes. E no ataque seguinte, o escocês foi acionado por Rogers na grande área e finalizou de primeira novamente para sacramentar a vitória do time de Birmingham e carimbar a vaga na final da Europa League.

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

Quando o Aston Villa vencia por 2 a 0, Dibu Martínez fez uma defesa espetacular em uma finalização cara a cara de Chris Wood. O argentino foi chave para segurar a vantagem de sua equipe sobre o Nottingham Forest e evitar um destino diferente para a partida, como a possibilidade da disputa da prorrogação.

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Deu aula 🏅

Com uma assistência e um gol marcado, Emiliano Buendia foi o grande craque da partida e o nome da classificação do Aston Villa à final da Europa League. O argentino tirou a equipe de Unai Emery do sufoco com uma grande jogada individual no primeiro tempo, em que driblou dois defensores adversários para servir Watkins, enquanto teve a frieza para converter um pênalti na segunda etapa.

Buendia converte pênalti em Aston Villa x Nottingham Forest, pela Europa League (Foto: Darren Staples/AFP)

Ficou abaixo 📉

Ex-zagueiro do Botafogo, Jair Cunha não teve uma boa atuação na linha de defesa do Nottingham Forest. No lance do primeiro gol, Emiliano Buendia deu um lindo drible no brasileiro antes de colocar Watkins na cara do gol para abrir o placar. Antes do intervalo, o zagueiro ainda foi punido com um cartão amarelo por um pisão no rival argentino. Os últimos dois gols do Aston Villa na partida também surgiram no lado esquerdo de ataque, por onde Jair atuava.

Final da Europa League definida

No dia 20 de maio, o Aston Villa enfrenta o Freiburg, que derrotou o Braga por 3 a 1 na Alemanha e reverteu a desvantagem após ter perdido o jogo de ida por 2 a 1. O confronto será disputado no Besiktas Park, em Istambul, na Turquia.

✅ Ficha técnica

Aston Villa 🆚 Nottingham Forest

Europa League - Semifinal (Volta)

📆 Data e horário: quinta-feira, 7 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Villa Park, Birmingham (ING)

🥅 Gols: Watkins, 35'/1°T (1-0); Buendia, 12'/2ºT (2-0); McGinn, 31'/2ºT (3-0); McGinn, 34'/2ºT (4-0).

🟨 Cartões amarelos: Morato e Jair Cunha (NFO)

🟥 Cartões vermelhos: -

Aston Villa (Técnico: Unai Emery)

Martínez; Lindelöf (Bogarde), Konsa e Pau Torres (Douglas Luiz); Cash, McGinn (Bailey), Buendia, Tielemans e Digne; Watkins e Rogers (Mings).

Nottingham Forest (Técnico: Vitor Pereira)

Ortega; Jair Cunha (Murillo), Milenkovic, Morato (Bakwa) e Williams; Hutchinson (Sinclair), Dominguez, Anderson e McAtee (Yates); Igor Jesus e Wood (Lucca).

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