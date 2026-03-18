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Vini Jr se isola como jogador mais decisivo da Champions nos últimos 10 anos

Brasileiro decide oitavas de final pelo Real Madrid contra o Manchester City

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/03/2026
06:00
Vini Jr celebra gol marcado pelo Real Madrid sobre o Manchester City, na Champions League
imagem cameraVini Jr celebra gol marcado pelo Real Madrid sobre o Manchester City, na Champions League (Foto: Paul Ellis/AFP)
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Vini Jr se isolou como jogador mais decisivo em mata-mata de Champions League nas últimas 10 temporadas com o Real Madrid. O camisa sete soma 28 participações diretas em gols, tendo balançado as redes 16 vezes e contribuído com 12 assistências em confrontos eliminatórios.

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Em sete temporadas consecutivas com o Real Madrid, Vini Jr conquistou dois títulos de Champions League. Nas duas ocasiões, o camisa sete marcou gols nas decisões contra o Liverpool, em 2022, e Borussia Dortmund, em 2024.

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➡️ Vini Jr cresce em mata-mata da Champions e iguala marca de lendas com o Real Madrid

Nas últimas temporadas, Vini Jr superou os números de grandes nomes do futebol europeu, como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Lewandowski e até mesmo de Mbappé, que é seu companheiro no Real Madrid. Esses dados representam a importância do brasileiro na Champions League.

Se o Real Madrid sonha em conquistar a Champions League, esse objetivo passa e muito pelos pés de Vini Jr. Artilheiro da Liga dos Campeões, Mbappé não teve participação em gols da equipe merengue em jogos de oitavas e quartas de final na temporada passada, além de ter desfalcado o clube espanhol nos três jogos de mata-mata da edição atual.

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Vini Jr lidera Champions League em participações em gols nas ultimas 10 temporadas
Vini Jr lidera Champions League em participações em gols nas ultimas 10 temporadas (Arte: NotebookLM)

Vini Jr se aproxima de marca histórica com o Real Madrid na Champions League

Com 34 gols marcados em Champions League, Vini Jr se aproxima de se tornar o 5º jogador do Real Madrid com mais tentos na competição europeia. O brasileiro precisa balançar as redes mais uma vez para igualar Ferenc Puskás.

Com 105 gols, Cristiano Ronaldo lidera a marca de maior artilheiro do Real Madrid em Champions League. O português é seguido por Karim Benzema (78), Raúl (66), Di Stéfano (49) e Ferenc Puskás (35). E o camisa sete luta para se aproximar na seleta lista de lendas do clube merengue.

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