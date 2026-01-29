O término da fase de liga da Champions League escancarou um cenário que vinha se desenhando nas últimas temporadas: o amplo domínio das equipes da Premier League sobre os principais concorrentes europeus. Cinco clubes ingleses terminaram entre os oito primeiros colocados, garantindo vaga direta nas oitavas de final, enquanto um sexto – o Newcastle – ainda disputa os playoffs. Nenhuma outra liga conseguiu desempenho semelhante entre os representantes das chamadas cinco grandes ligas do continente.

Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea e Manchester City fecharam a fase de liga no top-8, algo inédito neste novo formato da competição. Alemanha, Espanha, Itália e França não conseguiram colocar mais de um representante entre os oito primeiros – e, no caso francês e italiano, nenhum clube avançou diretamente às oitavas. O desequilíbrio aparece na classificação, no número de vitórias, no saldo de gols e na regularidade apresentada ao longo das oito rodadas.

Ao todo, a Premier League colocou seis equipes entre as 12 primeiras posições da fase de liga. O contraste com La Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue 1 ajuda a dimensionar a vantagem inglesa neste início de Champions, especialmente quando se observa a distribuição de classificados diretos e equipes empurradas para os playoffs.

O Arsenal terminou na liderança geral, com campanha perfeita: oito vitórias em oito jogos e 24 pontos. O Liverpool ficou em terceiro, seguido por Tottenham (4º), Chelsea (6º) e Manchester City (8º). O Newcastle, que empatou com o PSG na rodada final, fechou a fase em 12º e ainda mantém chances de avançar às oitavas por meio dos playoffs.

Inglaterra: cinco clubes no top-8; seis no top-12

cinco clubes no top-8; seis no top-12 Alemanha: Bayern de Munique como único classificado direto

Bayern de Munique como único classificado direto Espanha: apenas o Barcelona entre os oito primeiros

apenas o Barcelona entre os oito primeiros Itália: nenhum clube no top-8

nenhum clube no top-8 França: nenhum representante com vaga direta nas oitavas

Desde a adoção do formato de fase de liga, a Premier League soma oito aparições no top-8 em duas temporadas, número superior ao de qualquer outra liga no mesmo período.

Premier League soma força financeira, intensidade física e adaptação ao jogo europeu

Um dos fatores centrais para explicar a vantagem inglesa passa pelo poder financeiro. Seis clubes da Premier League figuram atualmente no top-10 da "Deloitte Football Money League", e metade dos 30 clubes mais ricos do mundo pertence ao campeonato inglês.

Na última janela de transferências, os clubes da Premier League ultrapassaram a marca de 3 bilhões de euros em investimentos – montante superior ao gasto somado de Bundesliga, La Liga, Serie A e Ligue 1. Esse cenário impacta diretamente na montagem de elencos mais extensos e equilibrados, com menor queda de rendimento entre titulares e reservas. Stephen Warnock, ex-jogador do Liverpool, apontou o aspecto financeiro como elemento central desse cenário.

– O principal motivo para o domínio dos clubes ingleses é o poder financeiro da Premier League. Isso permite montar elencos mais completos e competir em alto nível em várias frentes. Além disso, a liga é extremamente competitiva, o que eleva o nível dos times ao longo da temporada – afirmou o ex-lateral à BBC Sport.

O reflexo aparece em clubes como o Arsenal, que liderou a fase de liga com campanha perfeita, e também em equipes que não figuram entre as maiores potências financeiras do continente, como o Newcastle, mas conseguem manter alto nível competitivo em diferentes contextos.

Gabriel Martinelli marcou na vitória do Arsenal sobre o Kairat na Champions League (Foto: Ben STANSALL / AFP)

Outro ponto frequentemente citado é o aspecto físico. O ritmo da Premier League tem se mostrado um diferencial diante de adversários continentais. Anthony Gordon, atacante do Newcastle, destacou diferenças claras entre o futebol inglês e o disputado na Champions League.

– A Premier League é mais física do que nunca. O jogo é intenso o tempo todo, quase como um jogo de basquete. Na Champions, os times tentam controlar mais a bola, jogar de forma mais cadenciada. Isso acaba favorecendo quem está acostumado à intensidade constante – afirmou o jogador.

Mesmo sem um elenco do mesmo nível técnico de outras potências europeias, o Newcastle conseguiu competir de igual para igual com o PSG, atual campeão, fora de casa, e terminou a fase de liga à frente de clubes como Juventus, Atlético de Madrid e Borussia Dortmund.

Houve debate sobre o grau de dificuldade enfrentado pelos ingleses. Um levantamento da Opta avaliou o nível dos adversários enfrentados por cada equipe. Arsenal, Tottenham, Liverpool e Chelsea aparecem entre os times com tabelas consideradas mais acessíveis. O Manchester City ficou em posição intermediária, enquanto o Newcastle teve um dos caminhos mais difíceis, incluindo confronto direto com o PSG.

Espanha, Itália, Alemanha e França decepcionam na Champions League

O desempenho das demais ligas reforça o contraste com a Premier League. Na Espanha, apenas o Barcelona garantiu vaga direta nas oitavas. Real Madrid e Atlético de Madrid tropeçaram na rodada final e foram empurrados para os playoffs. O Athletic Bilbao ficou fora da zona de classificação, enquanto o Villarreal teve uma campanha entre as piores da competição, com apenas um ponto somado.

Vini Jr lamenta derrota do Real Madrid para o Benfica na Champions League (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

Na Itália, Inter, Juventus e Atalanta terminaram fora do top-8 e precisarão disputar os playoffs. O Napoli, campeão nacional recente, foi eliminado ainda na fase de liga.

A Bundesliga contou com o Bayern de Munique como único representante direto nas oitavas. Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen seguiram para os playoffs, sem conseguir acompanhar o ritmo dos ingleses na tabela.

A França, por sua vez, não colocou nenhum clube entre os oito primeiros. O PSG terminou fora do top-8 e precisará disputar os playoffs. O Monaco, com campanha irregular, conseguiu avançar para essa fase intermediária. Já o Marseille acabou eliminado: a equipe perdeu para o Club Brugge e teve a vaga nos playoffs definida indiretamente no duelo entre Benfica e Real Madrid, decidido nos acréscimos com gol do goleiro Trubin.

Enquanto todos os clubes ingleses seguem vivos nas competições europeias, outras ligas acumulam eliminações ainda na fase de liga. Na Champions, cinco equipes da Premier League já estão garantidas nas oitavas, com a possibilidade de um sexto representante avançar via playoffs.

