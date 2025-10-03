Treinador ‘despreza’ Champions League e prioriza La Liga

O Athletic Bilbao recebe o Mallorca pela oitava rodada de La Liga, neste sábado (4), no Estádio San Mamés, em Bilbao (ESP), às 13h30. Em entrevista coletiva, realizada nesta sexta-feira (3), o treinador da equipe basca, Ernesto Valverde, comentou a má fase da equipe, que está na metade da tabela do Campeonato Espanhol e com duas derrotas na Champions League.

Ao ser derrotado por 4 a 1 pelo Borussia Dortmund, na segunda rodada da Champions, o Bilbao completou sete jogos sem vencer, com seis derrotas e um empate no período de 30 dias. Valverde, ao ser perguntado sobre o nível da competição europeia e conciliar com La Liga, relembrou da temporada passada, quando disputaram a Europa League.

— Aqui vamos todos competir, vimos isso com o Arsenal e no segundo tempo em Dortmund, quando tentamos empatar após um primeiro tempo ruim. Na Europa League vimos que podíamos ir longe e agora é mais difícil, porque vemos que as equipes nos castigam, mas é preciso estar ciente de onde estamos. No ano passado, as duas competições nos pressionaram. Agora não pode ser que a Champions League nos desgaste com derrotas — iniciou o treinador espanhol, que, na sequência, afirmou que a prioridade do Athletic na temporada é La Liga, para buscar uma melhor colocação em busca de voltar a uma competição europeia.

— Obviamente, damos prioridade à La Liga. Queremos somar pontos na Champions League, é claro, mas não à custa de sermos penalizados na La Liga — completou Valverde.

Treinador do Athletic Bilbao, Ernesto Valverde, em coletiva de imprensa (Foto: Ina FASSBENDER / AFP)

Athletic Bilbao na temporada

Mesmo com a manutenção de Nico Williams na equipe, após fortes investidas do Barcelona durante a janela de transferências. Na Champions League, o clube investiu em contratações, sendo a principal o retorno de Aymeric Laporte, do Al-Nassr. Em La Liga, o Athletic Bilbao começou bem, com três vitórias nas três primeiras rodadas, porém, após a derrota contra o Osasuna, em casa, o time comandado por Ernesto Valverde entrou em má fase.

Na estreia da Champions League, o Bilbao foi derrotado pelo Arsenal, em casa, por 2 a 0. Na rodada seguinte, foi goleado pelo Borussia Dortmund, por 4 a 1, na Alemanha. No Campeonato Espanhol, a equipe caiu da vice-liderança para a décima colocação, após sequência de sete jogos sem vencer, com seis derrotas e um empate.

