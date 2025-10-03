menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Com golaço de filho de ex-jogador, Bournemouth vence Fulham pela Premier League; veja gol

Justin Kluivert marcou na vitória de virada das Cerejas

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/10/2025
18:24
Pela Premier League, Bournemouth venceu o Fulham por 3 a 1 (Foto: Glyn KIRK / AFP)
imagem cameraPela Premier League, Bournemouth venceu o Fulham por 3 a 1 (Foto: Glyn KIRK / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Bournemouth derrotou o Fulham por 3 a 1 em partida válida pela sétima rodada da Premier League, nesta sexta-feira (3), no Vitality Stadium, em Bournemouth (ING). De virada e com gol de Justin Kluivert, filho do ex-jogador da Holanda Patrick Kluivert, as Cerejas voltaram a vencer na competição após dois empates seguidos.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na tabela de classificação, o Bournemouth ocupa a segunda colocação provisória, com 14 pontos conquistados. Já o Fulham é o 11º, com oito pontos somados.

continua após a publicidade

Como foi Bournemouth x Fulham?

Mesmo com muita chuva e vento no Vitality Stadium, o Bournemouth começou melhor a partida e teve as melhores oportunidades de gol, mas pararam em Bernd Leno, que fez grandes defesas. Sem gols na primeira etapa, o segundo tempo foi com emoção. Aos 25 minutos, Ryan Sessegnon recebeu passe em profundidade de Samuel Chukwueke e abriu o placar para o Fulham.

Atrás no placar, o Bournemouth intensificou a pressão e, oito minutos após sofrer o gol, Antoine Semenyo, empatou o duelo com golaço em jogada individual. Na sequência, as Cerejas seguiram no campo de ataque e, com chute de fora da área de rara felicidade, Justin Kluivert virou o duelo aos 39 minutos. Veja o gol abaixo:

continua após a publicidade

Já nos acréscimos, o Bournemouth liquidou a partida no contra-ataque. Em disparada com campo aberto de Ben Doak, o camisa 11 cruzou rasteiro para Antoine Semenyo, que marcou mais uma vez e concretizou a vitória da equipe da casa por 3 a 1.

O que vem por aí?

O futebol de clubes entrará em pausa devido à Data Fifa. O Bournemouth entrará em campo novamente apenas no dia 18 de outubro, quando encara o Crystal Palace, às 11h (de Brasília), em Londres. Já o Fulham encara o Arsenal, no mesmo dia, às 13h30, no Craven Cottage.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Pela Premier League, Bournemouth venceu o Fulham por 3 a 1 (Foto: Glyn KIRK / AFP)
Pela Premier League, Bournemouth venceu o Fulham por 3 a 1 (Foto: Glyn KIRK / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias