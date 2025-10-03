Com golaço de filho de ex-jogador, Bournemouth vence Fulham pela Premier League; veja gol
Justin Kluivert marcou na vitória de virada das Cerejas
O Bournemouth derrotou o Fulham por 3 a 1 em partida válida pela sétima rodada da Premier League, nesta sexta-feira (3), no Vitality Stadium, em Bournemouth (ING). De virada e com gol de Justin Kluivert, filho do ex-jogador da Holanda Patrick Kluivert, as Cerejas voltaram a vencer na competição após dois empates seguidos.
Na tabela de classificação, o Bournemouth ocupa a segunda colocação provisória, com 14 pontos conquistados. Já o Fulham é o 11º, com oito pontos somados.
Como foi Bournemouth x Fulham?
Mesmo com muita chuva e vento no Vitality Stadium, o Bournemouth começou melhor a partida e teve as melhores oportunidades de gol, mas pararam em Bernd Leno, que fez grandes defesas. Sem gols na primeira etapa, o segundo tempo foi com emoção. Aos 25 minutos, Ryan Sessegnon recebeu passe em profundidade de Samuel Chukwueke e abriu o placar para o Fulham.
Atrás no placar, o Bournemouth intensificou a pressão e, oito minutos após sofrer o gol, Antoine Semenyo, empatou o duelo com golaço em jogada individual. Na sequência, as Cerejas seguiram no campo de ataque e, com chute de fora da área de rara felicidade, Justin Kluivert virou o duelo aos 39 minutos. Veja o gol abaixo:
Já nos acréscimos, o Bournemouth liquidou a partida no contra-ataque. Em disparada com campo aberto de Ben Doak, o camisa 11 cruzou rasteiro para Antoine Semenyo, que marcou mais uma vez e concretizou a vitória da equipe da casa por 3 a 1.
O que vem por aí?
O futebol de clubes entrará em pausa devido à Data Fifa. O Bournemouth entrará em campo novamente apenas no dia 18 de outubro, quando encara o Crystal Palace, às 11h (de Brasília), em Londres. Já o Fulham encara o Arsenal, no mesmo dia, às 13h30, no Craven Cottage.
