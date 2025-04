Ederson dá assistência, e Manchester City vence Crystal Palace de virada na Premier League

O Manchester CIty venceu o Crystal Palace por 5 a 2, pela 32ª rodada da Premier League, neste sábado (12), no Etihad Stadium. Os visitantes abriram o placar com Eze e ampliaram com Richards nos minutos iniciais. No entanto, a equipe de Pep Guardiola buscou o empate com De Bruyne e Marmoush antes do intervalo. No segundo tempo, os mandantes viraram o duelo com Kovacic e McAtee. Na reta final, O'Reilly fechou a conta para os Sky Blues.

Como foi a partida entre Manchester City e Crystal Palace?

Em uma etapa inicial recheada de emoções, o Crystal Palace abriu o placar sobre o Manchester City com Eze recebendo cruzamento rasteiro de Sarr e empurrando para o fundo das redes aos sete minutos. A equipe de Guardiola respondeu na sequência com De Bruyne colocando Marmoush cara a cara com Henderson, mas o centroavante finalizou para grande defesa do goleiro. No rebote, o meia belga também parou na intervenção do goleiro inglês. E aos 21 minutos, Richards aproveitou cobrança de escanteio e uma saída errada de Ederson para ampliar o marcador de cabeça.

O Manchester City respondeu com De Bruyne aproveitando o espaço de fora da área e soltando uma bomba para carimbar a trave. O Crystal Palace quase ampliou com Eze sendo acionado pela esquerda, cortando a marcação de Rúben Dias e balançando as redes, mas o gol foi anulado por impedimento. Aos 32 minutos, os Sky Blues descontaram com De Bruyne cobrando falta da intermediária direta para o fundo das redes. Três minutos mais tarde, Marmoush aproveitou uma ajeitada de Gundogan na área e finalizou para marcar o gol de empate. Os mandantes pressionaram, mas não conseguiram virar o jogo no primeiro tempo.

Na volta do intervalo, o Manchester City virou a partida com apenas um minuto. O'Reilly foi lançado pelo lado esquerdo, encontrou De Bruyne, que tocou para Kovacic bater de primeira da entrada da área e estufar as redes. Aos 10 minutos, Ederson fez um longo lançamento para McAtee no campo de ataque e livre de marcação, o jovem driblou Henderson e empurrou a bola para o fundo das redes para ampliar a vantagem. Na sequência, De Bruyne foi lançado pela direita, cruzou rasteiro para Marmoush, que desperdiçou grande oportunidade ao finalizar para defesa de Henderson. Aos 33 minutos, O'Reilly aproveitou o corte de cabeça da defesa após um cruzamento do City e bateu de primeira para marcar o 5º gol de sua equipe.

O que vem por aí para Manchester City e Crystal Palace?

Na quarta-feira (16), o Crystal Palace visita o Newcastle, às 15h30 (de Brasília), em jogo atrasado pela 29ª rodada da Premier League. Por outro lado, o Manchester City encara o Everton, pela 33ª rodada do Campeonato Inglês, no sábado (19).

✅ FICHA TÉCNICA

Manchester City 5 x 2 Crystal Palace - Premier League

32ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 12 de abril de 2025, às 8h30 (de Brasília).

📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING).

🥅 Gols: Eze, 7'/1ºT (0-1); Richards, 21'/1ºT (0-2); De Bruyne, 32'/1ºT (1-2); Marmoush, 35'/1ºT (2-2); Kovacic, 1'/2ºT (3-2); McAtee, 10'/2ºT (4-2); O'Reilly, 33'/2º T (5-2)

🟨 Cartões amarelos: Kamada, Lacroix e Lerma (CRY); Nico González e McAtee (MCI)

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Ederson (Ortega); Lewis, Rúben Dias, Gvardiol e O'Reilly; Kovacic (Grealish), Nico González e Gundogan; McAtee (Savinho), Marmoush (Bobb) e De Bruyne (Doku).

CRYSTAL PALACE (Técnico: Oliver Glasner)

Henderson; Richards, Lacroix (Clyne) e Lerma; Muñoz, Wharton (Devenny), Kamada e Mitchell (Chilwell); Sarr, Mateta (Hughes) e Eze (Matheus França).