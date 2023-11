VOANDO BAIXO

Um time com fama de pipocar nos momentos decisivos, o Tottenham parece estar mostrando uma mentalidade diferente em 2023-24. Sob o comando do ótimo Ange Postecoglou, a equipe londrina está invicta no campeonato (única a conseguir a façanha), mostrando um futebol de altíssimo nível. São oito vitórias e dois empates no total, com 26 pontos, um a menos em relação ao City. Além disso, são quatro vitórias seguidas: Liverpool, Luton Town, Fulham e Crystal Palace foram as vítimas de um time que vem crescendo com o rendimento da dupla Maddi-Son. James Maddison, contratado na última janela de transferências, é o líder de assistências da equipe (5), enquanto Heung-min Son, voltando ao seu melhor nível, é o vice-artilheiro da liga ao lado de Salah, com oito gols cada.