O BICHO-PAPÃO

Maior campeão da Champions Asiática com quatro títulos, o Al-Hilal chega a esta edição como o favorito a erguer o terceiro troféu em cinco anos. A equipe comandada por Jorge Jesus lidera a chave, com sete pontos em três jogos. O empate na estreia contra o Navbahor, por 1 a 1, não traduziria o que se viu posteriormente: vitória fácil contra o Nassaji e goleada por 6 a 0 contra os indianos, com direito a hat-trick do centroavante Aleksandar Mitrovic. Na Saudi Pro League, o Crescente está em primeiro, com 32 pontos em 12 jogos, sendo o único sem derrotas na liga. Isso tudo construído com Neymar ausente: o craque rompeu os ligamentos do joelho em jogo da Seleção Brasileira e só retornará em 2024.