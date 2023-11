Neste domingo (5), o Al-Ahli de Roberto Firmino bateu o Al-Riyadh por 3 a 0, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Saudita. Do banco de reservas, o brasileiro viu Al-Buraikan, Gabri Veiga e Mahrez, ex-Manchester City, marcarem os gols do triunfo da equipe comandada por Matthias Jaissle.