Com gol salvador de Cristiano Ronaldo, Al Nassr vence Al Shabab

Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 00:30 • Rio de Janeiro

O Al Nassr venceu o Al Shabab, treinado pelo português Vitor Pereira, por 2 a 1 nesta sexta-feira (18) em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Saudita. A partida foi realizada no King Fahd Stadium, casa do Al Shabab.

Cristiano Ronaldo e companhia em ação pelo Al-Nassr no Campeonato Saudita (Foto: Fayez Nureldinen / AFP)<br>

Em uma partida muito equilibrada, os visitantes conseguiram vencer após gol de pênalti de Cristiano Ronaldo no fim do jogo. Após o gol de desempate, o time da casa teve a oportunidade de empatar novamente em cobrança de pênalti desperdiçada pelo marroquino Abderrazak Hamdallah.



Com esta vitória, o Al-Nassr subiu a vice colocação, com 17 pontos, cinco a menos do que o Al-Hilal, de Jorge Jesus, que lidera com 21. Com o gol marcado hoje, Cristiano Ronaldo segue em terceiro lugar na artilharia, com seis gols, que é liderada pelo sérvio Aleksandar Mitrovic, do Al-Hilal, com 10, seguido do francês Karim Benzema, do Al-Ittihad, com sete.