Tottenham vence Dortmund pela Champions League e afasta crise

O Tottenham venceu o Borussia Dortmund por 2 a 0 em partida válida pela sétima rodada da Champions League, nesta terça-feira (20), no Tottenham Hotspur, em Londres (ING). Após resultados negativos na Premier League e possível demissão de Thomas Frank, os Spurs conseguiram afastar a crise e venceram com gols de Cristian Romero e Dominic Solanke.

Com o resultado, o Tottenham ocupa a quarta colocação, com 14 pontos. Já o Borussia Dortmund é o 11º, com 11 pontos.

Como foi Tottenham x Borussia Dortmund?

A partida começou com superioridade do Borussia Dortmund, mas foi o Tottenham que chegou com perigo pela primeira vez. Em contra-ataque rápido, Wilson Odobert cruzou rasteiro para Xavi Simons, que estava livre no meio da área, mas Daniel Svensson interceptou o passe e evitou a chance da equipe da casa.

Aos 13 minutos, com o Tottenham superior, a equipe inglesa abriu o placar com Cristian Romero. Em cobrança de escanteio de Pedro Porro, a zaga do Dortmund afastou mal e Odobert ficou com a sobra mesmo após furada, que ajudou a limpar Julian Brandt. Na sequência, o francês cruzou rasteiro e o zagueiro argentino completou para o gol e abriu 1 a 0 aos Spurs.

Pela sétima rodada da fase de liga da Champions League, o Tottenham venceu o Borussia Dortmund por 2 a 0 (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Com o gol sofrido, o Borussia Dortmund subiu a marcação, mas após perder a posse no campo de ataque, Daniel Svensson fez falta em Odobert e recebeu cartão amarelo. Porém, após revisão no monitor, o árbitro Glenn Nyberg flagrou que o sueco acertou com as travas a canela do francês. Assim, o amarelo foi revertido em vermelho.

Em vantagem numérica, o Tottenham voltou a tomar conta do jogo. Em nova jogada pelo lado direito, Wilson Odobert invadiu a área e cruzou para Dominic Solanke, que aproveitou erro de Waldemar Anton e completou na pequena área para ampliar a vantagem dos Spurs. Antes do intervalo, o time londrino quase marcou o terceiro, mas Kobel evitou ao defender chute de Xavi Simons.

No retorno do intervalo, com alterações devido à expulsão de Svensson, o Borussia Dortmund melhorou em campo e começou a ter mais presença no ataque. Mas não conseguiu aproveitar o momento para diminuir a desvantagem. Com a recuperação do Tottenham, a equipe londrina começou a empilhar chances, com a principal sendo um de Kolo Muani, mas Kobel fez a defesa.

Perto do fim, o Tottenham teve chance de marcar o terceiro com Pedro Porro, mas a zaga do Dortmund afastou após o lateral errar o passe a Xavi Simons. Após o lance, o time da casa apenas controlou a posse de bola até o apito final. Placar final, 2 a 0 para os Spurs.

O que vem por aí?

O Tottenham volta aos gramados para encarar o Burnley, no sábado (24), às 12h (de Brasília), no Turf Moor, em Burnley (ING), pela 23ª rodada da Premier League. Já o Borussia Dortmund encara o Union Berlin, na também no sábado (24), An der Alten Försterei, em Berlim (ALE), pela 19ª rodada da Bundesliga.

