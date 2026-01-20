Em noite de vexame, Manchester City perde por 3 a 1 para clube da Noruega
Depois de derrota no final de semana, City volta a tropeçar na Champions
O Manchester City foi derrotado por 3 a 1 pelo Bodø/Glimt nesta terça-feira (20), no Aspmyra Stadion, em Bodø (NOR), em duelo válido pela 7ª rodada da fase de liga da Champions League. No primeiro encontro da história entre as duas equipes, o time norueguês conquistou sua primeira vitória nesta edição da competição e vai para a última rodada ainda com chances de classificação aos playoffs. Kasper Høgh (2) e Jens Petter Hauge marcaram para os donos da casa, enquanto Rayan Cherki descontou para os ingleses.
Como foi a partida entre Bodø/Glimt e Manchester City?
Primeiro tempo
O Manchester City começou melhor e criou a primeira grande chance logo aos 5 minutos, quando Rayan Cherki finalizou forte de fora da área e obrigou o goleiro Haikin a fazer boa defesa.
Aos 10, foi a vez de Erling Haaland levar perigo: o atacante recebeu dentro da pequena área e tentou encobrir o goleiro, mas finalizou sem força, facilitando a intervenção do arqueiro norueguês.
Aos poucos, o Bodø/Glimt passou a explorar os espaços deixados pela defesa inglesa e foi eficiente. Aos 21 minutos, Kasper Høgh abriu o placar após rápido contra-ataque armado pela equipe da casa. Apenas dois minutos depois, aos 23, o mesmo Høgh aproveitou falha de Alleyne na saída de bola e ampliou o marcador.
O City sentiu o golpe e passou a desperdiçar chances claras. Aos 34 minutos, Haaland perdeu oportunidade cara a cara com Haikin após cobrança de escanteio.
Aos 38, o Bodø quase fez o terceiro novamente em contra-ataque, mas Høgh finalizou desequilibrado. Já aos 44, Haaland voltou a desperdiçar boa chance ao receber cruzamento de O'Reilly.
Segundo tempo
Na volta do intervalo, o Manchester City tentou reagir e criou boas oportunidades. Aos 49 minutos, Haikin fez grande defesa em chute forte e rasteiro de Reijnders. Sete minutos depois, o meio-campista voltou a finalizar com perigo, mas a bola saiu rente à trave.
Quando o City parecia crescer no jogo, o Bodø/Glimt ampliou. Aos 57 minutos, Jens Petter Hauge acertou um belo chute de fora da área e marcou um golaço, sem chances para Donnarumma. A resposta inglesa veio rapidamente: aos 59, Rayan Cherki aproveitou o rebote e finalizou de fora da área para diminuir o placar.
A situação do City piorou aos 62 minutos, quando Rodri recebeu dois cartões amarelos em sequência e acabou expulso, deixando a equipe com um jogador a menos. Com superioridade numérica, o Bodø seguiu perigoso: aos 64, Hauge voltou a arriscar de fora da área e acertou o travessão.
Nos minutos finais, o Manchester City até tentou criar volume de jogo, mas foi bem neutralizado pela equipe comandada por Kjetil Knutsen, que controlou o ritmo da partida e garantiu a vitória histórica até o apito final.
O que vem por aí?
O Bodø/Glimt volta a campo na próxima quarta-feira (28), quando encerra sua participação na fase de liga da Champions League diante do Atlético de Madrid, pela 8ª rodada. Já o Manchester City retorna aos gramados no sábado (24), contra o Wolverhampton, pela 23ª rodada da Premier League.
