O técnico Diego Simeone deixou claro que o Atlético de Madrid não tem margem para erro na reta decisiva da fase de liga da Champions League. Em entrevista coletiva concedida às vésperas do duelo contra o Galatasaray, o treinador argentino afirmou que apenas vitórias manterão a equipe com chances reais de terminar entre os oito primeiros colocados, objetivo central do clube nesta etapa da competição.

Segundo Simeone, o equilíbrio da fase de liga aumenta a pressão sobre os próximos compromissos. A o comentar a disputa direta por vagas no Top-8, o argentino disse que empates não resolvem a situação do Atlético na tabela.

– Temos que vencer os dois jogos. Um empate e uma vitória não são suficientes – afirmou o treinador.

O comandante colchonero reconheceu o nível elevado da concorrência e destacou que a exigência será máxima até o fim da fase. De acordo com Simeone, há equipes muito fortes envolvidas na briga e qualquer tropeço pode custar a classificação direta às oitavas de final.

– Há times importantes lutando para evitar uma rodada extra. Está tudo muito equilibrado, e a exigência será extremamente alta para estar entre os oito melhores – completou.

Diego Simeone durante coletiva pelo Atlético de Madrid na Champions League (Foto: Reprodução/Atlético de Madrid)

Sobre o confronto fora de casa, Simeone projetou um jogo difícil e ressaltou que o Atlético precisará repetir o nível de atuação apresentado na vitória contra o PSV, ainda que reconheça contextos distintos entre as partidas.

– Nem todas as partidas são iguais. Naquele momento, o PSV estava em ótima fase. Aqui, vamos enfrentar um adversário com muita energia, que vai exigir o nosso melhor – disse.

Simeone espera um jogo tenso entre Atlético de Madrid e Galatasay

Ao detalhar o plano para a partida, Simeone destacou a qualidade ofensiva do adversário e alertou para a necessidade de atenção defensiva, sobretudo nas bolas paradas, um dos pontos fortes do rival turco.

– Eles têm jogadores muito bons no ataque. O Osimhen está de volta, contam com dois pontas em ótima forma e um meio-campo com muita qualidade. É um time competitivo, e vamos tentar levar o jogo para onde acreditamos que podemos machucá-los – avaliou.

– No futebol, a única maneira de marcar gols é criando oportunidades. Trabalhamos para executar isso cada vez melhor – explicou.

Simeone também comentou situações individuais do elenco. Sobre Sørloth, elogiou a força do atacante no jogo aéreo e afirmou que o jogador não necessita de ajustes específicos.

– Há muito pouco para ensinar a ele. É incrivelmente forte e nos ajuda muito. Precisamos que ele esteja nesse nível, porque a partida vai exigir isso – afirmou.

Em um dos momentos mais enfáticos da entrevista, Simeone elogiou o Galatasaray e destacou o ambiente do estádio em Istambul como um diferencial do confronto.

– O trabalho deles tem sido incrível ao longo do tempo. A atmosfera, o estádio, a energia da cidade… eu adoro. As pessoas transmitem a coisa mais bonita do futebol, que é a paixão – declarou.

O treinador também reconheceu que o adversário pode explorar fragilidades do Atlético, especialmente em jogadas de bola parada, e afirmou esperar uma resposta melhor da equipe nesse aspecto.

– Sofremos gols assim e espero que amanhã possamos resolver isso da melhor maneira possível para o time – disse.

