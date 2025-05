Perto de conquistar seu primeiro título em 17 anos, o Tottenham terá um desafio e tanto logo mais, quando visita o Bodo/Glimt, pela volta da semifinal da Europa League. Apesar de ter vencido a ida, em casa, por 3 a 1, os Spurs ainda mantêm os pés no chão visando a classificação. A preocupação aumenta, uma vez que a equipe não poderá contar com Lucas Bergvall e James Maddison, titulares no meio-campo. Em exclusiva à "Sky Sports", Rodrigo Bentancur fez "promessa" para os companheiros.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— Temos jogadores que podem desempenhar o mesmo papel que o Lucas (Bergvall), como o Bissouma fez quando jogou comigo no jogo de ida. Ele fez uma partida excepcional e voltou a ser incrível no fim de semana. Kulusevski atuou muitas vezes no papel de Maddison, e eu também o fiz algumas vezes. Então, temos jogadores que conseguem. É claro que é uma pena que eles não estejam presentes, porque não se joga uma semifinal europeia todo ano. Mas vamos tentar vencer por eles, porque eles têm dado o melhor de si pela equipe o ano todo — comentou o uruguaio.

continua após a publicidade

Joia dos Spurs, o sueco Lucas Bergvall sofreu lesão no ligamento do tornozelo e será desfalque para o restante da temporada. Já Maddison machucou o joelho e também não retornará aos gramados nos jogos finais dos Spurs. Sem contar a eventual decisão da Liga Europa, a equipe ainda tem quatro partidas pela frente.

➡️ Vai para onde? Veja salário, valor de mercado e cifras movimentadas por Antony

— Sentimos muito por eles, mas o grupo está bem, muito focado, muito comprometido e ansioso por quinta-feira. Estamos levando isso muito a sério e com a personalidade necessária contra um time como o Bodø, que tem um ótimo time e demonstrou isso ao longo da campanha na Liga Europa. Eles mostraram isso aqui contra nós também. Jogaram bem. Vamos dar a eles o respeito que merecem, mas vamos lá para vencer o jogo — concluiu o meia do Tottenham.

continua após a publicidade

Tottenham busca título para salvar temporada

Além de acabar com a seca de conquistas, o Tottenham busca o título da Europa League, também, para limpar o desempenho abaixo ao longo de toda a temporada. A equipe figura apenas a 16ª colocação da Premier League, duas acima da zona de rebaixamento.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.