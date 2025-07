Boas-vindas de Otamendi a Richard Ríos no Benfica viraliza: ‘Reação especial’

Richard Ríos é o mais novo reforço do Benfica. Em vídeo de boas-vindas ao jogador, o clube português brincou com um atrito que o colombiano teve, com o agora companheiro de time, Otamendi. O caso aconteceu durante o empate em 1 a 1, entre as seleções da Colômbia e Argentina, no Monumental de Núñez, durante as Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

Na ocasião, os dois jogadores entraram em uma discussão acirrada em campo. Meses depois, Ríos e Otamendi levaram na brincadeira a situação para anunciar que agora são companheiros de time.

Em vídeo divulgado pelo próprio Benfica, o ex-Palmeiras aparece saindo de um carro e entrando nas dependências do novo clube. Ele cumprimenta alguns membros do estafe e jogadores, até que se apresenta para Gianluca Prestianni, que o leva até o Otamendi.

A gravação corta para um outro momento. O zagueiro argentino aparece com um saco de areia realizando golpes com uma luva de boxe. Em tom irônico, ele desafia Richard Ríos e o vídeo acaba com ambos abraços e afirmando: "Estamos juntos pelo Benfica".

A iniciativa do clube português foi bem aceita nas redes sociais. Internautas brincaram e acharam graça do vídeo. Veja abaixo:

Saída de Richard Ríos

A transação envolvendo o jogador colombiano custou 30 milhões de euros (cerca de R$ 200 milhões na cotação atual) para o Benfica. Deste valor, 70% irá para o cofre alviverde, ou seja, 21 milhões de euros. O restante do valor será dividido entre o próprio Richard Ríos, Flamengo e Guarani.

Os 9 milhões de euros serão distribuídos da seguinte forma: 13,4% (4,02 milhões de euros) serão direcionados para o time do interior de São Paulo, 6,6% ( 1,98 milhão de euros) vão para o Flamengo e os últimos 10% ( 3 milhões de euros) retornam para o jogador.

Palmeiras (70% dos direitos): 21 milhões de euros

Guarani (13,4% dos direitos): 4,02 milhões de euros

Richard Ríos e estafe (10% dos direitos): 3 milhões de euros

Flamengo (6,6% dos direitos): 1,98 milhão de euros

Richard Ríos vai assinar contrato por cinco temporadas com o Benfica e deixará o Palmeiras em alta, após bom desempenho no Mundial de Clubes, em que chegou até as quartas de final com o time alviverde. A saída ocorre em um momento oportuno para o atleta, que enxerga no projeto esportivo do Benfica uma oportunidade de evoluir e alçar voos mais altos no futebol europeu, seguindo o caminho de Enzo Fernández, que saiu dos Encarnados rumo ao Chelsea.