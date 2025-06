Milan recusa proposta do Chelsea por Maignan

O Milan recusou a primeira oferta do Chelsea pela contratação do goleiro francês Mike Maignan. Segundo o site "Calciomercato", a proposta dos Blues girava em torno de 20 milhões de euros (R$ 126 milhões, na cotação atual).

No entanto, o Rossoneri recusou e pediu que a equipe inglesa uma porposta maior, que comecaria por volta de 30 milhões de euros (R$ 190 milhões). Por outro lado, a equipe de Enzo Maresca quer contar o goleiro para ele assumir a posição de titularidade, que hoje é ocupada pelo espanhol Robert Sanchéz.

Vale lembrar que o arqueiro, de 29 anos, tem contrato com a equipe italiana até o final da próxima temporada europeia. No entanto, as duas partes ainda não chegaram à um acordo sobre a extensão e isso pode levar o clube a vender seu titular durante a janela de verão para evitar perder ele de graça ao final de seu contrato no ano que vem.

O Chelsea está buscando a contratração de Maignan por conta do técnico italiano Enzo Maresca não ter mais confiança em Sanchéz, titular nas última temporadas. Com isso, os Blues planejam enviar uma segunda oferta para que o arqueiro francês chegasse a equipe antes da Copa do Mundo de Clubes.

Substituto de Donnarruma

O goleiro chegou ao Milan em 2021 após ter tido uma passagem de destaque pelo Lille, onde ajudou a equipe a conquistar o título do Campeonato Francês durante a temporada 2020/2021. Ele chegou a equipe italiana para substituir Donnarruma, que deixou o clube para acertar sua saída para o PSG, clube que defende atualmente.

Até agora, Mike Maignan defendeu o Milan em 163 partidas e ajudou a equipe a conquistar o Campeonato Italiano na temporada 2022/2023. Além disso, também se tornou o goleiro titular da seleção francesa após a aposentadoria de Hugo Lloris.