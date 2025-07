Copa América Feminina: 4 dos 10 técnicos são brasileiros

Quatro treinadores brasileiros comandam seleções sul-americanas na Copa América Feminina, realizada no Equador. Além da Seleção Feminina, Peru, Venezuela e Paraguai têm comandantes brasileiros.

continua após a publicidade

Arthur Elias está à frente da amarelinha desde 2023, após ser multicampeão com o Corinthians. O Peru é treinado por Emily Lima, enquanto Ricardo Belli comanda a Venezuela e Fábio Fukumuto está à frente do Paraguai. O Lance! apresenta as trajetórias de cada um.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Treinadores brasileiros no comando de seleções sul-americanas

Arthur Elias (Brasil)

Ex-treinador do Corinthians, Arthur Elias iniciou a trajetória no futebol feminino em 2006, quando tinha apenas 24 anos. O treinador, hoje com 42 anos, já comandou Nacional e Centro Olímpico, até assumir o Audax, em uma parceria que reativou a modalidade no Timão.

continua após a publicidade

Foi justamente no Centro Olímpico, em 2013, que Arthur Elias conquistou seu primeiro título no futebol feminino: o Campeonato Brasileiro. Desde 2016 no Corinthians, Arthur Elias encerrou sua passagem pelo clube com um legado marcante: foram oito temporadas, 15 títulos e uma hegemonia consolidada. Entre as conquistas, destacam-se cinco Campeonatos Brasileiros, quatro Libertadores, além de três Paulistas e três Supercopas do Brasil.

Na Seleção, conquistou a medalha de prata dos Jogos de Paris, em 2024, e colocou a amarelinha no quarto lugar do ranking mundial. Nesta edição da Copa América, o Brasil está classificado de forma antecipada.

continua após a publicidade

➡️ Classificado, Arthur Elias projeta duelo entre Brasil e Colômbia na Copa América Feminina

Arthur Elias comanda treinos da Seleção feminina na França. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)

Emily Lima

Emily Lima iniciou a carreira internacional ainda como atleta, com passagens por Espanha e Itália nos últimos anos em campo. Fluente em espanhol, considerou “natural” o convite para assumir a coordenação técnica da seleção do Peru, em 2023. Antes disso, comandou a seleção do Equador entre 2019 e 2022.

Entre 2016 e 2017, Emily fez história ao se tornar a primeira mulher a treinar a Seleção Brasileira principal. Substituta de Vadão, permaneceu dez meses no cargo, até o retorno do técnico. No período, dirigiu a equipe em 13 jogos, com sete vitórias, um empate e cinco derrotas.

➡️ Emily Lima explica recusa ao Brasil e motivo de ter assumido comando de rival sul-americana

FPF/iTEA Sport/Marcel Sandoval

Ricardo Belli

Aos 38 anos, Ricardo Belli tem menos de uma década de atuação no futebol feminino. Ele iniciou a carreira no masculino profissional e base, com passagens por Paulista, Guaçuano, Rio Branco, Atibaia e e Serranense, além de experiência no futebol português.

Em 2018, treinou a base feminina do Palmeiras e ficou no clube até 2023, sendo substituído por Camilla Orlando. Desde então, treinou o time feminino do Toluca e a seleção da Venezuela, que assumiu nesta temporada. No currículo, conquistou a inédita da Libertadores Feminina (2022) e o bicampeonato da Copa Paulista (2019 e 2021).

(Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

Fábio Fukumuto

Fábio Fukumoto, de 36 anos, é um treinador brasileiro natural de Guaratinguetá (SP). Ele iniciou sua carreira em clubes como Ferroviária e Ponte Preta, onde acumulou experiência na base e em equipes principais. Em 2024, assumiu a seleção feminina sub-20 do Paraguai e, no ano seguinte, foi promovido ao comando da equipe principal.

À frente da seleção paraguaia principal, Fukumoto disputa sua primeira competição oficial na Copa América. Em 2024, esteve no Mundial Sub-20 da modalidade, quando as paraguaias caíram na fase de grupos.