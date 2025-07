Ole Gunnar Solskjaer, ídolo do Manchester United, tem a missão de realizar um grande sonho que surgiu no caminho do Besiktas, clube que comanda desde janeiro. O treinador mira conduzir a equipe ao título inédito da Europa League, que será decidida justamente no Tüpras Stadium, estádio das Águias Negras em Istambul.

A missão, todavia, não será simples. O time tem pela frente a disputa da parte eliminatória do torneio, e nesta quinta-feira (24), enfrenta o Shakhtar Donetsk pela ida da segunda rodada. Em entrevista coletiva que antecede o confronto, o técnico não fugiu da responsabilidade e colocou a decisão continental como objetivo para 2025/26.

- Jogar a final no Tüpras Stadium é nosso grande sonho. É um fator que dá ao nosso elenco uma motivação a mais. É por esse tipo de coisa que nós treinamos com disciplina em todos os dias. Nosso objetivo para esta temporada é chegar no topo, não abrimos não disso - afirmou.

Solskjaer, que chegou ao Besiktas em janeiro deste ano, parece ter entendido rapidamente o significado da pressão do futebol turco. Na última temporada, a equipe se contentou apenas com um quarto lugar na Süper Lig, e para o comandante, a postura dentro do campo precisa mudar em vias de resultados maiores.

- Quando você joga com o escudo do Besiktas em sua camisa, tem que encarar todos os jogos como uma grande partida. O treinador e os jogadores desse time precisam ver as partidas, entrar em campo como se fosse a última vez - declarou Ole.

Solskjaer conduzirá o Besiktas no confronto com o Shakhtar Donetsk, pela Europa League (Foto: AFP)

⚽ Besiktas x Shakhtar: o que você precisa saber sobre o confronto pela Europa League?

A bola rola para Besiktas e Shakhtar nesta quinta-feira (24), às 15h (de Brasília), no Tüpras Stadium, em Istambul (TUR), pelo confronto de ida da segunda rodada eliminatória da Europa League. O Lance! transmite de maneira exclusiva no Brasil, através do nosso canal no YouTube.

A volta acontecerá sete dias depois, no mesmo horário, mas em Cracóvia, na Polônia, já que o Shakhtar não pode jogar em seus domínios devido à guerra vivida pela Ucrânia. Quem se classificar enfrenta o perdedor de Rangers x Panathinaikos, que duelam pelo mesmo estágio, mas na Champions League.

