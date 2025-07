Após Saúl, torcida do Flamengo invade perfil de jogador do Milan: ‘Vem ser feliz’

Após a contratação de Sául e o iminente risco de perder Wesley, o torcedor do Flamengo fez questão de dar uma força a diretoria para a próxima aquisição do clube. Emerson Royal, brasileiro revelado pelo Atlético Mineiro, havia acertado sua transferência para o Besiktas, da Turquia, nesta quarta-feira (23). Contudo, segundo Fabrizio Romano, o Flamengo quer atravessar a negociação de última hora para repor a possível saída de Wesley. O lateral-direito de 26 anos teve passagens por Barcelona, Real Betis e Tottenham, e fez sua última temporada pelo Milan.

Torcedores do Flamengo pedindo chegada de Emerson Royal

Havia um acordo verbal entre o clube italiano e o Besiktas para a contratação de Emerson, que chegaria por empréstimo com opção de compra. O jogador já havia, inclusive, exames médicos agendados, mas o Flamengo entrou na jogada e quer melar a negociação do clube turco. Agora, Milan e Emerson Royal devem definir uma mudança ou não para o brasileiro. De acordo com Fabrizio, o presidente do Besiktas está pronto para desistir da negociação após a aparição do rubro-negro.

A reportagem do Lance! apurou que o Flamengo trata, neste momento, a busca pela contratação de um lateral-direito como prioridade, uma vez que Wesley tem acordo com a Roma. O nome de Emerson Royal já estava sendo sondado pela diretoria há um tempo. O jogador não entra em campo desde janeiro deste ano, em razão de uma lesão na panturrilha que o afastou dos gramados por meses.

Em entrevista à Coluna do Fla em 2022, Emerson Royal revelou que tem o sonho de atuar pelo rubro-negro em algum momento na carreira. Na época, o brasileiro atuava pelo Tottenham, da Inglaterra.

— Quem não jogaria no Flamengo? Meu sonho é um dia jogar no Flamengo. É único clube do Brasil hoje que se aproxima do nível de clubes da Premier League — revelou Emerson.

O Besiktas, por sua vez, entra em campo nesta quinta-feira (24), às 15h (de Brasília) contra o Shakhtar Donetsk em partida válida pela Europa League. O jogo tem transmissão exclusiva do Lance!.

De acordo com o jornalista italiano, Emerson Royal já havia topado a proposta do Besiktas, que terá opção de compra fixada em 10 milhões de euros (cerca de 65 milhões de reais) após um ano de contrato. O brasileiro viajaria para a Turquia nos próximos dias.

O clube turco estava no mercado em busca de um lateral direito com bom nível para o elenco. No momento, os únicos do lantel são Jonas Svensson, norueguês de 32 anos, e Arda Berk Özüarap, turco de 20 anos. O time está nas fases preliminares da Europa League e almeja se garantir na fase de liga da competição - e para isso precisa de um elenco competitivo.

Emerson Royal foi contratado pelo Barcelona junto ao Atlético Mineiro na temporada 2018/19. De lá para cá, rodou por Real Betis, Tottenham e Milan, sem conseguir se firmar como titular absoluto em nenhum deles.