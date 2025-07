Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (24), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são as partidas das Séries A e B do Brasileirão, da Copa Sul-Americana, da da Europa League e entre outros mais.

continua após a publicidade

➡️Uniforme do Flamengo pode superar R$ 250 milhões; veja valor de cada patrocínio

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 24 de julho de 2025)

Brasileirão

Juventude x São Paulo – 19h – Premiere

➡️Clique para assistir no Premiere

Brasileirão Série B

Botafogo-SP x Criciúma – 19h – Disney+

Remo x Avaí – 21h35 – RedeTV!, SportyNet, ESPN 4, Disney+ e Desimpedidos

➡️Clique para assistir no Disney+

Copa Sul-Americana (playoff das oitavas)

Guaraní-PAR x Universidad de Chile – 19h – Paramount+

Atlético-MG x Atlético Bucamaranga – 21h30 – ESPN e Disney+

Jogos de hoje: o Atlético-MG enfrenta o Atlético Bucamaranga pela Copa Sul-Americana (Foto: Divulgação / Atlético-MG)

Europa League (fase preliminar)

Levski Sofia x Braga – 14h30 – Canal GOAT

Besiktas x Shakhtar Donetsk – 15h – Lance! (YouTube)

Lugano x Cluj – 15h30 – Canal GOAT

Conference League (fase preliminar)

Ilves x AZ Alkmaar – 13h – Canal GOAT

St. Joseph's x Shamrock Rovers – 13h – OneFootball

Novi Pazar x Jagiellonia Bialystok – 14h – OneFootball

Sutjeska Niksic x Beitar Jerusalem – 15h30 – OneFootball

HB Tórshavn x Brondby – 15h45 – OneFootball

Decic x Rapid Viena – 16h – OneFootball

The Women's Cup

São Paulo (F) x Pachuca (F) – 17h – Record News, BandSports e Canal GOAT

Palmeiras (F) x Racing Louisville (F) – 20h – Record News, BandSports e Canal GOAT

continua após a publicidade

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.