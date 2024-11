O Tottenham bateu o Manchester City por 4 a 0 neste sábado (23), no Etihad Stadium, em Manchester, em jogo válido pela 12ª rodada da Premier League. James Maddison (duas vezes), Pedro Porro e Brennan Johnson fizeram os gols dos Spurs. Com o resultado, os Citizens chegam à quinta derrota consecutiva, considerando todas as competições.

continua após a publicidade

➡️ João Gomes e Matheus Cunha dão show em goleada dos Wolves na Premier League

Antes da goleada de hoje, os Sky Blues haviam sido derrotados pelo próprio Tottenham (2 a 1, pela Copa da Liga Inglesa), Bournemouth (2 a 1, pela Premier League), Sporting (4 a 1, pela Champions League) e Brighton (2 a 1, pela Premier League). Sob o comando de Guardiola, o City sequer perdera três partidas seguidas antes da atual fase, e a marca negativa se ampliou para cinco neste sábado.

Como foi o jogo?

Os donos da casa tiveram mais posse de bola e até mais finalizações ao longo de toda a partida, mas não foram efetivos. Por outro lado, os visitantes buscaram o contra-ataque e balançaram as redes logo cedo, com James Maddison aos 13' e 20' de jogo.

continua após a publicidade

Após o intervalo, o City até teve chances de marcar, principalmente com Haaland, mas foi o Tottenham que voltou a balançar as redes. Pedro porro, aos sete minutos da segunda etapa, e Brennan Johnson, já nos acréscimos, deram números finais ao jogo e transformaram a vitória em goleada.

Jogadores do Tottenham celebram gol contra o Manchester City (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Tabela da Premier League

Com a derrota para os Spurs, a terceira consecutiva na Premier League, o Manchester City segue com 23 pontos, na segunda colocação. No entanto, vê o Liverpool ter a chance de abrir vantagem ainda maior na liderança da competição. Os Reds, atualmente com 28 pontos, enfrentam o lanterna Southampton neste domingo (24). Por sua vez, o Tottenham chega aos 19 pontos e assume a sexta colocação no Campeonato Inglês.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional