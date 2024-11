Ancelotti rebate rumores sobre Mbappé: ‘É muito feio especular sobre isso’

O momento de Kylian Mbappé é um dos assuntos mais quentes na fase atual da temporada do Real Madrid. As dificuldades para adaptar-se ao novo clube têm levantado rumores sobre a saúde mental do atacante, e o treinador da equipe merengue, Carlo Ancelotti, rebateu as notícias sobre uma suposta insatisfação do francês em coletiva de imprensa neste sábado (23).

Questionado sobre o assunto, Ancelotti respondeu de maneira direta:

— Vejo-o feliz, calmo, feliz, não me parece que tenha problemas psicológicos. É muito feio especular sobre isto. A sequência ruim passa, acontece com todos os grandes atacantes. Vejo-o motivado, feliz por estar com os companheiros. A sequência vai parar, mais cedo ou mais tarde. Ele fará um grande jogo, com certeza. Sua qualidade é enorme - afirmou o técnico, projetando o duelo contra o Leganés, neste domingo.

Em 16 partidas disputadas desde a chegada à Espanha, Mbappé soma oito gols e duas assistências. Os números, apesar de satisfatórios, estão longe da expectativa depositada pelos torcedores, e mais que isso: acumulando impedimentos e gols perdidos, o atleta parece afoito em campo. Na imprensa espanhola, foi especulado que Kylian estaria insatisfeito com a posição de centroavante da equipe, e que teria solicitado uma mudança para a ponta esquerda, posição ocupada por Vini Jr.

Kylian Mbappé lamenta chance perdida em Real Madrid 0x4 Barcelona por La Liga (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

O assunto também foi levantado pelos jornalistas presentes na sala de imprensa do CT do Real Madrid, em Valdebebas, e Ancelotti desviou de polêmicas. Aliás, ele reafirmou a confiança na volta por cima do atacante, que demonstra estar mais confiante nos treinamentos.

— Kylian nunca me pediu uma posição em campo. Todo mundo quer estar no onze, eles não têm uma posição fixa e podem ser alterados dependendo das situações de jogo. Ele (Mbappé) tem conseguido treinar bem, a sua condição melhorou. Espero que possa mostrar todas as suas qualidades, que são muitas.

A expectativa é que Mbappé receba mais uma oportunidade de afastar o mau momento pelo Real Madrid neste domingo (24), quando a equipe encara o Leganés, pela 14ª rodada de LA LIGA. A bola rola no Estádio Municipal de Butarque, às 14h30 (de Brasília).

