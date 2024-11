João Gomes e Matheus Cunha dão show em goleada dos Wolves na Premier League

A vitória expressiva do Wolverhampton contra o Fulham, por 4 a 1, teve sabor brasileiro no Craven Cottage, em Londres. João Gomes, revelado pelo Flamengo, e Matheus Cunha, ex-Atlético de Madrid, marcaram e comandaram a vitória fora de casa que afastou o time da zona de rebaixamento provisoriamente.

Os Wolves saíram atrás no placar, com gol anotado por Iwobi, porém, Matheus Cunha iniciou a reação e João Gomes marcou o gol que selou a virada. A frente no placar, o time suportou a pressão dos mandantes, e voltou a marcar novamente: o camisa dez brasileiro, com uma bela batida de fora da área, e o português Gonçalo Guedes, deram números finais ao jogo.

João Gomes e Matheus Cunha brilham na Premier League

MATHEUS CUNHA

⚽ 2 gols

🅰️ 1 assistência

🧠 80% no acerto de passes

❗ 2 faltas sofridas

⚔️ 2 interceptações

A atuação amplia os bons números do atacante brasileiro na temporada: ele soma 12 partidas, com cinco gols e duas assistências até aqui.

JOÃO GOMES

⚽ 1 gol

🅰️ 1 assistência

🧠 94% no acerto de passes

💪 5 desarmes

⚔️ 2 cortes

🔥 3/4 dribles certos

Este foi o primeiro gol e a primeira assistência de João Gomes na temporada. Sólido no meio de campo da equipe de Gray O'Neil, ele busca da continuidade ao ótimo ano que teve em 2022-23.

Com o triunfo, o Wolverhampton chega a nove pontos na 17ª colocação. A manutenção da posição fora da zona de rebaixamento depende do resultado do jogo do Ipswich Town, que recebe o Manchester United neste domingo (24), às 13h30 (de Brasília). Se os donos da casa triunfarem, os Wolves voltam para o Z3 da Premier League.

Matheus Cunha comemora gol pelo Wolverhampton na Premier League (Foto: Reprodução/Instagram)

