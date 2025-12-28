O Tottenham venceu o Crystal Palace por 1 a 0 neste domingo (28), no Selhurst Park, em Londres (ING), em partida válida pela 18ª rodada da Premier League. O gol da vitória dos Spurs foi marcado por Archie Gray, com assistência do brasileiro Richarlison. Com o resultado, o Tottenham chegou à 11ª colocação, enquanto o Palace permaneceu em 9º lugar na tabela.

Como foi o jogo entre Crystal Palace x Tottenham

Primeiro tempo

A primeira etapa foi equilibrada, com as duas equipes alternando momentos de pressão. Aos 16 minutos, Richarlison chegou a abrir o placar para o Tottenham, mas o gol foi corretamente anulado por impedimento.

O Crystal Palace respondeu aos 20, quando Mateta finalizou com perigo, vendo a bola passar à direita do gol defendido por Vicario. Seis minutos depois, após jogada ensaiada em bola parada, o atacante francês voltou a levar perigo, mas cabeceou muito por cima.

Aos 28 minutos, Devenny recebeu cruzamento de Mitchell e cabeceou nas mãos de Vicario. O Palace seguiu tentando: aos 34, Wharton finalizou rasteiro, sem levar maiores riscos, e aos 39, Hughes arriscou da entrada da área, mas mandou muito alto.

Quando o primeiro tempo caminhava para o fim, o Tottenham foi eficiente. Aos 41 minutos, após jogada de bola parada, Archie Gray apareceu bem na área e finalizou para abrir o placar, colocando os Spurs em vantagem antes do intervalo.

Archie Gray marcou o gol da vitória do Tottenham sobre o Crystal Palace (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Crystal Palace tentou reagir. Aos 55 minutos, Devenny teve boa oportunidade dentro da pequena área, mas desperdiçou ao finalizar por cima do gol. Aos 69, foi a vez de Lacroix perder grande chance após bate e rebate na área, mandando para fora.

O Tottenham também criou oportunidades para ampliar. Aos 80 minutos, Richarlison recebeu em boa condição, mas finalizou nas mãos do goleiro. Já aos 86, após cobrança de bola parada, Radu Dragusin cabeceou por cima do gol após assistência de Richarlison.

Aos 88 minutos, os Spurs ficaram muito perto do segundo gol: Wilson Odobert acertou a trave esquerda em chute de fora da área, novamente após desvio de cabeça de Richarlison. Nos acréscimos, aos 93, o Crystal Palace teve sua última chance com Christantus Uche, que finalizou de fora da área, mas mandou alto e sem direção após passe de Jefferson Lerma.

Com boa organização defensiva e aproveitamento nas bolas paradas, o Tottenham segurou a vantagem mínima e confirmou a vitória fora de casa.

O que vem por aí?

O Crystal Palace volta a campo na virada para 2026. No dia 1º de janeiro, os Eagles recebem o Fulham no Selhurst Park, em partida válida pela 19ª rodada da Premier League. Já o Tottenham, na mesma data, encara o Brentford fora de casa, também pela 19ª rodada do campeonato.

