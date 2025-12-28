A Inter de Milão venceu a Atalanta por 1 a 0 neste domingo (28), no Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, pela Serie A italiana. O duelo foi tenso e equilibrado, mas, na segunda etapa, Lautaro Martínez marcou o gol que garantiu a 9ª vitória consecutiva dos nerazzurri sobre a equipe de Bérgamo.

Com o resultado, a Inter de Milão volta à liderança da Serie A e encerrará a virada do ano na primeira colocação do Campeonato Italiano. A Atalanta, por sua vez, segue em fase instável e permanece na 10ª posição da tabela.

Como foi Atalanta x Inter de Milão?

Em um confronto entre duas equipes tradicionais do futebol italiano, Atalanta e Inter de Milão entraram em campo cientes da importância do resultado. Para os donos da casa, a vitória significaria deixar a instabilidade para trás e se aproximar do G-5 da Serie A. Para os nerazzurri, o triunfo representava assumir a liderança do campeonato e manter-se firme na briga pelo título.

Diante desse cenário, o jogo começou de forma estudada, com cautela de ambos os lados e poucas concessões defensivas. As duas equipes buscavam ser contundentes, mas sem se expor em excesso, o que tornou o duelo truncado e marcado por muitos embates no meio-campo. Ainda assim, a Inter demonstrava maior controle da partida, com mais posse de bola e presença ofensiva, enquanto a Atalanta se defendia e aguardava oportunidades para explorar os contra-ataques.

O primeiro tempo terminou sem grandes emoções, refletindo o equilíbrio e a tensão do confronto. Na segunda etapa, o jogo ganhou um pouco mais de intensidade, com as equipes se arriscando mais, embora o clima seguisse pesado e o duelo, por vezes, pouco fluido.

Jogadores da Inter de Milão e Atalanta em disputa pela bola (Foto: Isabella Bonotto/AFP)

A mudança decisiva veio na metade do segundo tempo, quando Cristian Chivu promoveu alterações e colocou Pio Esposito em campo. Pouco depois, a pressão alta da Inter surtiu efeito: a defesa da Atalanta se atrapalhou na saída de bola, que sobrou para Esposito. O atacante dominou e encontrou Lautaro Martínez livre. No mano a mano com o goleiro, o argentino finalizou com precisão para marcar o único gol da partida.

Após abrir o placar, a Inter manteve o controle do jogo, administrando a vantagem com solidez defensiva. Na reta final, a Atalanta teve sua melhor chance para empatar, mas Scamacca não conseguiu finalizar com precisão, desperdiçando a principal oportunidade da equipe no confronto. Assim, os nerazzurri confirmaram a vitória fora de casa e seguiram a sequência positiva diante do rival.

