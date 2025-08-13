PSG e Tottenham lutam por inédito título europeu após percalços no passado
Confronto entre vencedor da Champions e campeão da Europa League ocorre em Udine
- Matéria
- Mais Notícias
PSG e Tottenham lutam pelo inédito título da Supercopa da Europa em suas galerias de troféus, nesta quarta-feira (13), às 16h (de Brasília). Ambos os clubes viveram percalços no passado relacionados ao mesmo torneio e sentem falta de um troféu.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Campeão com PSG anuncia saída e manda indireta: ‘Decepcionado’
Futebol Internacional12/08/2025
- Futebol Internacional
PSG anuncia zagueiro de mais de R$ 400 milhões; confira
Futebol Internacional12/08/2025
- Futebol Internacional
Luis Enrique barra astro do PSG de final da Supercopa da Uefa
Futebol Internacional12/08/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Na única vez em que disputou o título, o PSG foi massacrado pela Juventus com uma derrota no agregado por 9 a 2, em 1996. Em um período com menos investimentos, a equipe francesa chegou sem o favoritismo, e o brasileiro Raí foi o responsável pelos "gols de honra" do clube.
Na época, o PSG chegou na Supercopa da Europa após a conquista da Recopa Europeia sobre o Rapid Vienna por 1 a 0. Atualmente, a equipe de Luis Enrique retorna ao palco e ao centro das atenções com outra expectativa, com um investimento altíssimo e o favoritismo ao seu lado.
Por outro lado, o Tottenham chega pela primeira vez na decisão da Supercopa da Europa, embora já tenha sido campeão continental em quatro oportunidades. Na época da vitória da Recopa Europeia em 1962/1963, a competição entre campeões do Velho Continente ainda não existia.
O Tottenham ainda venceu a Taça da Uefa em 1971/1972 e 1983/1984, mas a Supercopa da Europa surgiu apenas em 1973. Além disso, a disputa acontecia entre o campeão da Champions League com o vencedor da Recopa Europeia.
Enquanto o PSG busca se consolidar e ampliar a hegemonia no cenário europeu, o Tottenham luta para se recolocar no circuito dos títulos após a conquista da Europa League, que encerrou um jejum de 17 anos sem troféus.
📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias