menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

PSG e Tottenham lutam por inédito título europeu após percalços no passado

Confronto entre vencedor da Champions e campeão da Europa League ocorre em Udine

Taça da Supercopa da Europa que será disputada entre PSG e Tottenham
imagem cameraTaça da Supercopa da Europa que será disputada entre PSG e Tottenham (Foto: Divulgação)
Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/08/2025
06:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

PSG e Tottenham lutam pelo inédito título da Supercopa da Europa em suas galerias de troféus, nesta quarta-feira (13), às 16h (de Brasília). Ambos os clubes viveram percalços no passado relacionados ao mesmo torneio e sentem falta de um troféu.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na única vez em que disputou o título, o PSG foi massacrado pela Juventus com uma derrota no agregado por 9 a 2, em 1996. Em um período com menos investimentos, a equipe francesa chegou sem o favoritismo, e o brasileiro Raí foi o responsável pelos "gols de honra" do clube.

continua após a publicidade

Na época, o PSG chegou na Supercopa da Europa após a conquista da Recopa Europeia sobre o Rapid Vienna por 1 a 0. Atualmente, a equipe de Luis Enrique retorna ao palco e ao centro das atenções com outra expectativa, com um investimento altíssimo e o favoritismo ao seu lado.

Por outro lado, o Tottenham chega pela primeira vez na decisão da Supercopa da Europa, embora já tenha sido campeão continental em quatro oportunidades. Na época da vitória da Recopa Europeia em 1962/1963, a competição entre campeões do Velho Continente ainda não existia.

continua após a publicidade

O Tottenham ainda venceu a Taça da Uefa em 1971/1972 e 1983/1984, mas a Supercopa da Europa surgiu apenas em 1973. Além disso, a disputa acontecia entre o campeão da Champions League com o vencedor da Recopa Europeia.

Enquanto o PSG busca se consolidar e ampliar a hegemonia no cenário europeu, o Tottenham luta para se recolocar no circuito dos títulos após a conquista da Europa League, que encerrou um jejum de 17 anos sem troféus.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

PSG e Tottenham disputam Supercopa da Europa em Udine, na Itália
PSG e Tottenham disputam Supercopa da Europa em Udine, na Itália (Foto: Divulgação)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias