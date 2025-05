Depois de assegurar seu emprego com o título da Liga Europa, Ange Postecoglou já começou a projetar o time do Tottenham para a próxima temporada. Um dos principais rumores sobre o futuro dos Spurs envolve o zagueiro Cristian Romero, que está na mira do Atlético de Madrid. Para o treinador grego, é de suma importância a manutenção do argentino.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— É absolutamente importante manter Romero neste clube. Seus companheiros o respeitam muito. Para mim, é uma decisão óbvia. Se ele sair, por quem você o substituirá? Não há muitos jogadores como ele. É muito importante mantê-lo a longo prazo — disse Postecoglou sobre Romero na coletiva após o último jogo do Tottenham na temporada.

continua após a publicidade

Atualmente com 27 anos, Romero tem contrato junto ao Tottenham até junho de 2027. O argentino é um dos defensores assíduos da permanência de Ange Postecoglou no clube. Mesmo com o título da Liga Europa, os Spurs terminaram na 17ª colocação da Premier League, uma acima da zona de rebaixamento. Em publicação nas redes sociais, o zagueiro reforçou seu apoio ao grego, indicando, também, que mira seguir na equipe londrina.

Reprodução

— Conseguimos o que queríamos esta temporada como grupo, e é isso que importa. Meu nome faz parte da história desse lindo clube. Quero agradecer a todos pelo carinho e apoio de todos os dias apesar de tudo, mas não tenho dúvidas que ficarmos juntos nos levou ao sucesso. Temos que continuar; este é o caminho — escreveu Cuti.

continua após a publicidade

➡️ Cristiano Ronaldo sobre futuro no Al-Nassr: ‘Este capítulo chegou ao fim’

Romero revela vontade de jogar no futebol espanhol

Em meio a incerteza sobre seu futuro, Romero já deu indícios de que pretende, em algum momento, defender as cores de um time da Espanha. Até aqui na carreira, além do Tottenham, o zagueiro já atuou pela Atalanta, da Itália, nas grandes ligas europeias.

— La Liga é o que restou para eu jogar, eu amaria, para te dizer a verdade. Eu amaria jogar lá (na Espanha) porque é a liga que está faltando para mim — disse Romero em entrevista ao "Tyc Sports".

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.