Harry Kane parabeniza Tottenham por título da Liga Europa

Depois de 17 anos, o torcedor do Tottenham finalmente pode gritar "É campeão!". Nesta quarta-feira (21), o time londrino venceu o Manchester United por 1 a 0 e foi campeão da Europa League. O jogo foi realizado no Estádio San Mamés, em Bilbao (Espanha), e teve gol de Johnson. Por meio das redes sociais, Harry Kane, ídolo do clube londrino e atualmente no Bayern de Munique, parabenizou a equipe pelo troféu conquistado.

Harry Kane deixou sua marca como o maior artilheiro da história do Tottenham. Formado no clube, o atacante era sinônimo de dedicação e talento, mesmo sem conquistar um título sequer no clube da Inglaterra. Com gols decisivos e atuações brilhantes, liderou os Spurs a uma final de Champions League em 2019. Foi artilheiro da Premier League em três temporadas e acumulou recordes individuais. Em 2023, transferiu-se para o Bayern de Munique e nesta temporada conquistou o título do Campeonato Alemão.

Veja o post de Harry Kane

Como foi o jogo?

O jogo começou equilibrado, com as duas equipes se estudando e chegando aos poucos ao campo de ataque. Aos 10', o Tottenham assustou com a infiltração de Johnson dentro da área, mas a defesa do United se saiu bem. Aos 16', veio a resposta do Manchester United. Diallo se livrou da marcação dentro da área e finalizou com muito perigo para quase abrir o marcador. Aos 39', Diallo, novamente, finalizou pela direita, para a defesa de Vicario. Aos 41', o Tottenham abriu o placar com Johnson em um bate e rebate dentro da área após cruzamento vindo da esquerda de Sarr.

O jogo voltou do intervalo com o Manchester United com mais posse de bola no campo de ataque, porém, nada feito. O Tottenham segurou o placar até o final e conquistou o título da Liga Europa após 17 anos sem levantar um troféu.

Richarlison x Casemiro na decisão da Liga Europa entre Tottenham e Manchester United (Foto: Josep LAGO / AFP)

O que vem por aí para o Tottenham?

O Tottenham volta a campo para receber o Brighton no domingo (25), às 12h (de Brasília), em partida válida pela última rodada da Premier League. O time não pode mais ser rebaixado e, com o título, está garantido na próxima Champions League.