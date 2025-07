Ex-capitão do Liverpool rescinde contrato e fica livre no mercado

Jordan Henderson, ex-jogador e capitão do Liverpool, solicitou e acertou sua rescisão de contrato com o Ajax de forma antecipada. O meio-campista havia assinado com o clube holandês há mais de um ano e possuia vínculo até 2026. Dessa forma, Henderson está livre no mercado e a imprensa inglesa trata seu retorno à Premier League como provável.

Depois de deixar o Liverpool, em junho de 2023, Henderson rumou ao Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, clube que era comandado por Steven Gerrard naquela altura. Porém, o meio-campista inglês não se adaptou ao novo contexto no Oriente Médio e optou por retornar à Europa em janeiro de 2024. Em um ano e meio na Holanda, o jogador atuou em 57 oportunidades e contruibuiu com um gol, além de nove assistências.

Aos 35 anos, Jordan Henderson vem sendo associado a um retorno ao Campeonato Inglês, como informaram os jornais "The Guardian" e a "BBC". A principal aposta é o Sunderland, clube que formou o volante e acaba de retornar à primeira divisão. O principal motivo que traria Henderson de volta à Premier League é a busca por espaço na seleção. O jogador ficou de fora da Eurocopa de 2024, mas, com Thomas Tuchel no comando, foi convocado novamente em março.

Henderson é anunciado pelo Ajax (Foto: Reprodução)

História de Henderson no Liverpool

Henderson chegou ao Liverpool em julho 2011, contratado junto ao Sunderland. Desde então, foram 12 anos como jogador dos Reds, totalizando 492 jogos, 33 gols e 58 assistências. Pelo clube de Anfield, o histórico meio-campista conquistou oito títulos, incluindo uma Premier League, uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes.

