Mercado da Bola: última janela de transferências está aberta

Está aberto a partir desta quinta-feira (10) um novo período para que clubes brasileiros inscrevam reforços para o restante da temporada. A segunda janela regular de transferências se manterá ativa até 2 de setembro. Depois disso, apenas atletas que estiverem livres no mercado poderão ser contratados.

continua após a publicidade

➡️Desconto sobre premiações do Mundial de Clubes pode ser menor; entenda

No mês passado, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras tiveram direito a inscrever reforços por causa de uma janela de transferências extra que fora aberta pela Fifa para os clubes que disputaram o Mundial de Clubes. Agora, todos o clubes das principais divisões do futebol brasileiro podem contratar reforços.

A janela de transferências existe no mundo todo e serve para regular a transação entre clubes de futebol. Ela estabelece períodos para que clubes vinculados a cada confederação esportiva possam negociar jogadores. A medida evita que equipes contratem atletas a qualquer momento, o que poderiam causar desequilíbrio nos torneios.

continua após a publicidade

Janela de transferências é diferente de período de inscrição nas competições

É importante não confundir o período que a CBF autoriza a transferência de atletas entre clubes do prazo para inscrevê-los nas diferentes competições, sejam elas nacionais ou continentais.

No Brasileirão e na Copa do Brasil, por exemplo, um atleta poderá ser inscrito até 3 de outubro — portanto, mais de um mês após o fechamento da janela. Isso permite aos clubes regularizar a documentação de atletas contratados na janela ou mesmo inscrever aqueles que estavam sem contrato.

continua após a publicidade

Os clubes que disputam as Copas Libertadores e Sul-Americana, por sua vez, têm prazo até 17 de outubro (semifinais) para trocar jogadores entre os 50 que podiam ser inscritos no início da competição.

Período para contratações tem datas diferentes mundo afora

Apesar de acontecerem na mesma época do ano, as janelas de transferências mundo afora têm pequenas variações de datas, já que elas são reguladas pelas federações de cada país. Na Inglaterra, por exemplo, ela está aberta desde o dia 15 de junho. A Alemanha, por sua vez, abriu o período de transferências em 30 de junho. Nos dois casos, o fechamento acontece em 1º de setembro, um dia antes que a do Brasil.

Mesmo que mínimas, essas diferenças têm impacto nas negociações, especialmente quando acontecem de última hora. Um clube brasileiro que quiser trazer um atleta da Premier League ou da Bundesliga poderá não conseguir inscrever o jogador caso não se acerte com aqueles clubes antes de 1º de setembro, mesmo que a janela de transferências por aqui feche apenas no dia seguinte.

Clubes podem relacionar até nove atletas estrangeiros no Brasileirão

Não há limite de jogadores estrangeiros por clube, mas desde 2024 a CBF permite que até nove atletas de fora do País sejam relacionados para os jogos de competições nacionais. Os torneios da Conmebol não fazem qualquer restrição.