Torcida joga cadeira e acerta zagueiro na Escócia 

A última rodada do campeonato escocês, que aconteceu neste sábado (17), foi marcada por uma grande confusão no jogo entre Aberdeen e Dundee United. Após a derrota por dois a um, Jack MacKenzie, zagueiro do Aberdeen, foi agredido por um torcedor, que jogou uma cadeira no campo e acabou acertando o atleta. Ele teve um sangramento na cabeça e foi atentido ainda no local do ocorrido.

A atitude lamentável ocorreu os 15 minutos de jogo, quando o Aberdeen, time visitante, abriu o placar com o gol de Okkels, porém, no segundo tempo, os donos da casa viraram o placar. Com gols de Gallagher e Dalby, em cobrança de pênalti nos instantes finais do duelo, o Dundee United garantiu vaga para as disputas europeias na próxima temporada. Com o apito final, a torcida do Dundee invadiu o campo para celebrar a conquista. MacKenzie, que nem saiu do banco durante a partida, foi, então, atingido pela cadeira arremessada da arquibancada.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 | Grotesque, ce qui s’est passé en Ecosse pour la dernière journée du championnat.



Dundee United - Aberdeen. Du grabuge entre les supporters et un fan d’Aberdeen décide de lancer une chaise sur les fans adverses. Elle atterrit sur Jack Mackenzie, joueur de son propre club. pic.twitter.com/py8ucEq4xz — Feuille de Match (@fdematch) May 17, 2025

Actually it was nowhere near Goodwin, but nonetheless this was a crazy, unhinged action. Could have hit a child. Glad the Aberdeen player isn't more badly hurt. pic.twitter.com/Vn5rjkOt3Q — Tek (@TekelTowers) May 17, 2025

O atleta foi atendido pelos médicos que estavam presentes ainda no gramado. Após o ocorrido, o Aberdeen divulgou uma nota dizendo ser contra atos de violência, afirmando que a instituição está “consternada e indignada” e reconhecendo que o ato foi cometido por um torcedor do clube.

A comissão técnica revelou que o zagueiro se encontra bem, apesar de o ferimento não ter sido algo simples e que ele terá a necessidade de acompanhamentos médicos. A Polícia da Escócia abriu uma investigação sobre o caso, e o clube passou a colaborar com as autoridades para que o responsável seja encontrado e punido. O caso aumenta o alerta para os clubes e organizações sobre a questão da segurança nos estádios em prol do bem estar dos atletas e torcedores presentes.

Confira nota oficial do Aberdeen:

“Estamos convocando os nossos torcedores que testemunharam esse evento para entrarem em contato com o clube e fornecerem qualquer informações que nos ajude nas investigações e nas discussões com as autoridades relevantes. Quando o agressor for identificado, vamos tomar as ações mais fortes possíveis”.

