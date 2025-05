Messi fala sobre rivalidade com Cristiano Ronaldo pela Bola de Ouro

Maior vencedor da Bola de Ouro, Lionel Messi concedeu uma entrevista ao jornal "L'Équipe" e comentou sobre a rivalidade com Cristiano Ronaldo pela premiação, que é entregue pela revista France Football. Ao lado do The Best, da Fifa, o prêmio é cobiçado pelos jogadores da Europa, pois coroa a temporada individual.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Ao todo, os craques argentino e português conquistaram 13 vezes a Bola de Ouro. Messi acumula oito troféus, enquanto Cristiano Ronaldo cinco. O atual campeão do mundo relembrou a batalha que travava com Robozão e afirmou que ambos eram muito competitivos.

— Era sempre uma batalha muito bonita. Nós alimentamos mutualmente essa rivalidade, porque éramos muito competitivos. Ele queria ganhar tudo e qualquer coisa. Foi uma época muito bonita para nós e para quem quem gosta de futebol.

continua após a publicidade

O argentino também elogiou a trajetória do Cristiano Ronaldo e afirmou que ambos são merecedores de estarem no topo por bastante tempo devido à dedicação diária e o trabalho que fizeram ao longo dos anos.

— Merecemos muito crédito por permanecer no topo por tanto tempo, porque, como dizem, é fácil chegar lá, o difícil é permanecer lá. Ficamos no topo por dez, quinze anos, não sei. Foi espetacular e continua sendo uma ótima lembrança para todos.

continua após a publicidade

Lionel Messi conquistou a premiação oito vezes em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 e 2023 por três times diferentes. Já CR7 venceu em 2008, 2014, 2015, 2016 e 2017.

Veja o trecho da entrevista de Messi sobre a Bola de Ouro

Raphinha e Dembélé despontam como favoritos na temporada 2024/25

Com as atuações na temporada, Raphinha e Dembélé captaram os holofotes da Europa e surgem como favoritos na briga pela Bola de Ouro. O jornal "Marca", por exemplo, cravou o nome do camisa 11 blaugrana na disputa pela premiação. Nomes como Dembélé (PSG), Harry Kane (Bayern), Salah (Liverpool) e Lamine Yamal (Barcelona) também estão entre os favoritos, mas segundo o periódico, o atacante está entre os concorrentes.

Enquanto Raphinha é o líder de assistências da Champions League, com oito, e líder da artilharia com 13 gols ao lado de Guirassy, Dembélé pode conquistar o título do torneio, garantindo a tríplice coroa, o que pode favorecer na disputa pelo prêmio da revista francesa.

Raphinha é um dos favoritos à conquista da Bola de Ouro (Foto: Lluis Gene/AFP)

Para acompanhar as notícias de Futebol Internacional, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.