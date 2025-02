Ancelotti desabafa sobre jogo entre Real e City: ‘Um embate que ninguém gostaria de ver’

Manchester City e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira (11), às 17h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester (ING), em jogo válido pela ida dos playoffs da Champions League. Carlo Ancelotti, técnico merengue, concedeu entrevista antes do duelo, na segunda-feira (10).

As duas equipes tiveram desempenhos questionáveis na fase de liga e não conseguiram se inserir entre os oito que avançaram diretamente às oitavas de final, precisando disputar a repescagem. Quem avançar no duelo — que se repete pela quarta temporada seguida — aguarda o sorteio para enfrentar Atlético de Madrid ou Bayer Leverkusen.

Na entrevista coletiva, Ancelotti diz que o confronto é marcado por grandes jogos nas últimas edições de Champions League. No entanto, o duelo nesta temporada aconteceu em uma fase longe dos holofotes principais.

— É a maior e mais difícil rivalidade da Europa nesta era. Este é um embate que você não gostaria de ver tão cedo, e sim nas quartas de final ou nas semifinais. É nossa culpa estarmos aqui. Acho que quando você olha para a forma recente de ambos os times, isso não conta a história completa. Acho que o Manchester City ainda é um dos melhores times da Europa — relata o italiano.

Além disso, Ancelotti acredita que o vencedor do confronto entre Real Madrid e Manchester City pode ser o campeão da Champions 2024/25. Os times conquistaram as última três edições do torneio.

— Nos últimos 3 anos, quem venceu essa eliminatória levou o troféu, e acho que isso pode acontecer este ano. Já estive aqui antes, quando você está jogando um jogo eliminatório, sempre há o risco de ir para casa. Mas estamos prontos, preparados e experientes — completa o treinador.

