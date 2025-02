Dois dias antes do confronto contra o Milan pelos playoffs da Champions League, o Feyenoord demitiu o técnico dinamarquês Brian Priske na segunda-feira (10). Em acordo, a decisão aconteceu por conta da sequência negativas de resultados.

O Feyenoord ocupa a quinta posição no Campeonato Holandês, com 39 pontos, 12 atrás do líder Ajax. Na Champions League, o clube conseguiu avançar para as oitavas de final, após o 19º lugar na tabela da fase de liga, com 13 pontos em oito rodadas. O Milan, adversário na repescagem, somou 15 pontos na mesma fase, e terminou na 13ª colocação.



Dennis Kloese, diretor do Feyenoord, expressou decepção com a decisão:

— Embora o Feyenoord tenha certamente alcançado resultados impressionantes na Liga dos Campeões sob o comando de Brian, as coisas têm estado muito confusas nos últimos meses e, infelizmente, vimos muito pouco progresso estrutural. É muito decepcionante para todas as partes termos de tomar esta decisão — disse o dirigente.

Além de Priske, os auxiliares Lukas Babalola Andersson e Björn Hamberg também deixam o clube. O Feyenoord ainda não anunciou um substituto. Em títulos, o treinador conquistou a Supercopa dos Países Baixos em 2024.

