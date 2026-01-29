Torcedores se revoltam após derrota do Real Madrid: 'Livrem-se de Vini Jr e Bellingham'

A derrota do Real Madrid para o Benfica teve repercussão imediata entre torcedores e imprensa espanhola. Além do revés, o clube deixou o G-8 da Champions League, perdeu a vaga direta nas oitavas de final e ainda sofreu um gol do goleiro Trubin no último lance da partida. O resultado intensificou a insatisfação da torcida, que passou a cobrar jogadores e decisões internas do clube.

O jornal Diario AS reuniu uma série de manifestações publicadas por assinantes em seu espaço de debates após a partida. O fórum foi tomado por comentários críticos, que variaram entre análises sobre o momento esportivo do time, questionamentos ao trabalho de Álvaro Arbeloa e críticas diretas ao elenco e ao planejamento esportivo do Real Madrid.

Entre as mensagens, alguns torcedores direcionaram a insatisfação a nomes específicos do elenco, como Vini Jr e Bellingham, enquanto outros ampliaram o foco para a condução técnica e decisões da diretoria. Houve também comparações com trabalhos anteriores e menções ao comando de Xabi Alonso, além de críticas à insistência em determinadas escolhas em jogos decisivos.

Veja os comentários de torcedores do Real Madrid

Mensagem de torcedor espanhol falando sobre o Real Madrid no AS (Foto: Reprodução/AS)

Tradução: O Real Madrid perdeu e vai perder de novo, e não é culpa do treinador, nem acho que a atitude dos jogadores seja ruim; é simplesmente um planejamento ruim do elenco. Eles precisam de meio-campistas (Rúben Neves agora, e Adam Wharton, Kees Smith e Angelo Stiller em junho), e vamos continuar sem jogar.

Mensagem de torcedor espanhol falando sobre o Real Madrid no AS (Foto: Reprodução/AS)

Tradução: Arbeloa pode se manter no cargo por meses porque entende o vestiário. Ele só mexe nos jovens, mesmo que estejam jogando bem, mas não em duas vacas sagradas que não fazem nada além de se arrastar pelo campo e prejudicar o time: Vini Jr e Bellingham. Enquanto o primeiro não sair, o Real Madrid não conquistará nada. Mas é mais fácil se livrar de Güler, que era o melhor jogador ao lado do nosso artilheiro, do que dos outros dois. E onde Vini ajudava Carreras? Mas Arbeloa já sabe: se quiser ficar, vai continuar se fazendo de bobo com esses dois.

Mensagem de torcedor espanhol falando sobre o Real Madrid no AS (Foto: Reprodução/AS)

Tradução: Preguiçosos. Só querem receber sem trabalhar. Livrem-se de Vinicius, Bellingham e do resto.

Mensagem de torcedor espanhol falando sobre o Real Madrid no AS (Foto: Reprodução/AS)

Tradução: Xabi Alonso já havia percebido, após uma longa luta, que em jogos importantes alguns jogadores simplesmente não rendem, e foi por isso que ele venceu o Atlético de Madrid na Supercopa, equipe que o havia goleado por 5 a 0 no campeonato. Agora chega Arbeloa, e em um jogo da Liga dos Campeões, onde a classificação para o G8 está em jogo, o que permite mais tempo para a recuperação de jogadores lesionados e evita sobrecarregar o campeonato com partidas, ele escala os mesmos jogadores que estamos cansados ​​de ver falhar em jogos exigentes.

Refiro-me a Güler, que tem bom controle de bola para jogos em que o adversário se fecha na defesa, mas que não contribui em nada. Em outras palavras, estamos jogando com um homem a menos no meio-campo em partidas que exigem muito trabalho, como o jogo de ontem. Ou Mastantuono, um jogador que rende melhor em jogos mais fáceis. Veja Tchouameni, que em seu quarto ano no Real Madrid, para evitar vaias da torcida, os técnicos o escalam entre os zagueiros, deixando sua posição de volante vulnerável ao adversário. E você olha para o banco de reservas e lá estão Ceballos, Camavinga, Rodrygo, Brahim... Em um jogo crucial da Liga dos Campeões. O Real Madrid não tem o melhor meio-campo do mundo, mas vamos lá, coloquem seus melhores jogadores em campo para essas partidas!

Real Madrid perde para Benfica e fica fora do G-8 da Champions League

O confronto foi disputado nesta quarta-feira (28), no Estádio da Luz, pela 8ª rodada da fase de liga da Champions League. O Real Madrid saiu na frente com Mbappé, mas o Benfica virou ainda no primeiro tempo com Schjelderup e Pavlidis. Na etapa final, Schjelderup ampliou, Mbappé voltou a descontar, e Trubin marcou o quarto gol no último lance.

Com o resultado, o Real Madrid terminou a fase de liga na 9ª colocação e disputará os playoffs da Champions League após não assegurar vaga direta nas oitavas. O Benfica, por sua vez, garantiu a última vaga nos playoffs da competição.

