Encaminhado com o Zenit, Jhon Jhon se despede do Red Bull Bragantino

Red Bull Bragantino comunicou nesta quinta-feira (29) o encerramento do vínculo com o meio-campista Jhon Jhon. O camisa 10 se despediu do Massa Bruta para dar sequência à carreira internacional, no Zenit, da Rússia.

Antes do embarque, o jogador conversou com exclusividade com a Massa Bruta TV. Na entrevista, relembrou a trajetória construída em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, e projetou os próximos passos da carreira.

– É felicidade. Vendo os meus lances aqui, tentei dar o meu máximo, fui muito feliz. Cheguei muito fragilizado e vocês me estenderam a mão. Acredito que me tornei uma pessoa muito forte por isso. Caminhamos juntos, e isso foi fundamental para eu seguir firme e preparado para um novo desafio – disse.

John John soma 76 jogos com a camisa do Red Bull Bragantino. (Foto: Divulgação/ RBB)

Carreira:

Jhonatan dos Santos Rosa foi anunciado no dia 15 de julho de 2024, vindo do Palmeiras, clube pelo qual construiu uma base sólida.

Em Bragança Paulista, assumiu protagonismo, tornou-se referência técnica da equipe e vestiu com personalidade a camisa 10.

Ao todo, Jhon Jhon disputou 76 partidas, sendo 68 como titular, marcou 20 gols e distribuiu 14 assistências - números que o colocam como líder em participações diretas em gols do clube na temporada 2025.

De acordo com dados do Sofascore, o meio-campista participou de um gol a cada 167 minutos, criou 28 grandes chances e somou 175 passes decisivos (média de 2,3 por jogo). Entre jogadores sub-23 das principais ligas desde 2025, lidera o ranking em passes decisivos. Além disso, registrou 56% de eficiência nos dribles, 241 bolas recuperadas, 86 desarmes e sofreu 105 faltas.

– A imagem de uma pessoa que veio para ajudar e engrandecer o Red Bull Bragantino. Todas as vezes que entrei em campo foi para dar o meu melhor, não só por mim e pelos meus, mas também pela torcida. Espero que guardem uma lembrança muito boa de mim por guerrear pelo clube – completou.

