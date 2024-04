Wood em ação pelo Forest (Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/04/2024 - 14:26 • Nottingham (ING)

O Manchester City superou o Nottingham Forest por 2 a 0 no City Ground, pela 35ª rodada da Premier League, com gols de Gvardiol e Haaland. Mesmo jogando em seus domínios, os donos da casa acabaram sucumbindo à força do time de Pep Guardiola.

Apesar da derrota, o Forest teve ações muito perigosas e poderia ter tomado a frente do placar em determinados momentos. Nas melhores chances, a bola caiu nos pés do centroavante Chris Wood, que desperdiçou duas oportunidades claras.

Nas redes sociais, internautas ingleses brincaram com a situação, e 'acusaram' o neozelandês de ter recebido pagamentos por parte do Grupo City, que controla as ações do Manchester. Confira abaixo com o Lance! os gols perdidos por Wood e algumas das reações.

Vale lembrar que o Grupo City foi fundado pelo sheikh emiradense Mansour bin Zayed Al Nahyan, que comprou as ações do clube na década de 2000. Desde então, com aportes financeiros pesados, o clube se ergueu, transformando-se em uma das maiores potências do mundo.

Com a vitória, o City foi a 79 pontos, na segunda colocação da Premier League. Na corrida pela taça, o time tem um a menos em relação ao líder Arsenal (80), mas ainda terá um compromisso a mais a cumprir. Restam os seguintes jogos: Wolverhampton (casa), Fulham (fora), Tottenham (fora) e West Ham (casa).

Chris Wood lamenta gol sofrido pelo Forest contra o City (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)