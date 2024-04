Jornalista diz que Luiz Henrique, do Botafogo, deveria ter recebido amarelo por comemorar gol com máscara

Luiz Henrique comemora gol no clássico contra o Flamengo usando máscara do Pantera Negra (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/04/2024 - 13:02 • Rio de Janeiro (RJ)

A comemoração do gol do atacante Luiz Henrique, do Botafogo, no clássico contra o Flamengo gerou polêmica. O jogador usou uma máscara do Pantera Negra, o que, pela regra, de acordo com Júlia Guimarães, repórter do canal Premiere, não é permitido. Segundo a jornalista, o árbitro Raphael Claus deveria ter aplicado cartão amarelo a Luiz Henrique.

Mas em lance poucos minutos depois, o atacante recebeu o amarelo por falta por baixo em De La Cruz, aumentando a polêmica. Se tivesse sido advertido com o cartão na comemoração, Luiz Henrique teria sido expulso por receber dois amarelos.

Pantera Negra é um herói da Marvel. Luiz Henrique fez o gesto "Wakanda Forever" na comemoração, o que significa uma saudação e uma ação de extremo respeito. A atitude também virou símbolo da luta antirracista.