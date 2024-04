Arteta e Saka são personagens da campanha do Arsenal (Photo by Ben Stansall / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/04/2024 - 13:16 • Londres (ING)

Em clássico pela Premier League, o Arsenal superou o Tottenham por 3 a 2. Uma partida cheia de nuances de emoção e reviravoltas, que rememorou aos torcedores dos Gunners velhos traumas, mas também afirmou a maturidade da equipe na corrida pelo título nacional.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

De forma dominante, os comandados de Mikel Arteta abriram três gols de diferença na metade inicial da partida. Apesar de os Spurs mostrarem qualidade no primeiro tempo, foram pouco efetivos para converter suas oportunidades em gol, e viram Hojbjerg marcar contra, Saka e Havertz balançarem as redes.

O ímpeto diminuído naturalmente com a vantagem trouxe problemas para o Arsenal no segundo tempo, e a equipe treinada pelo bom Ange Postecoglou ressurgiu no jogo com dois gols, além da pressão final. Mas não houve tempo para buscar a igualdade, e o lado vermelho de Londres emergiu para se reafirmar como líder do Campeonato Inglês. Uma verdadeira vitória de campeão, segurando a pressão e ratificando todo o equilíbrio que é necessário para a construção de um time vencedor.

A derrocada de 2022-23, quando abriu larga vantagem em relação ao Manchester City, indubitavelmente deixou sequelas e estigmas na mente do torcedor. Mas o triunfo deste domingo crava de vez que o time está preparado para erguer a taça nacional.

➡️ Jogador do Athletic Bilbao sofre racismo em jogo de La Liga, e Vini Jr demonstra apoio: 'Até quando?'

Pep Guardiola e seus comandados, com um jogo a menos, devem confirmar a ultrapassagem na liderança em breve se cumprirem seu compromisso com um triunfo. Entretanto, passar de caça a caçador é sempre positivo para um time jovem, que vem colecionando histórias e demonstrando crescimento. Maturidade. Evolução mental.

Ao que se viu nos longos últimos anos, o Arsenal sempre foi o time das "pipocadas". Traumas e sofrimentos que marcaram uma geração. Desta vez, o lado psicológico, que tanto derrubou o clube em competições importantes, agora se mostra pronto. Erguer a taça é um trabalho que não demandará apenas o próprio esforço, já que precisa secar o City. Mas há prontidão em Londres: os Gunners têm o que é necessário para encerrar o incômodo jejum e vencer a Premier League.

Jogadores do Arsenal celebram vitória na Premier League (Foto: Ben Stansall / AFP)