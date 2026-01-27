O jornal espanhol "As" abriu um espaço público em seu site para que os leitores opinassem sobre a atuação do Real Madrid no mercado de transferências. Grande parte das discussões entre os torcedores concentrou-se em jogadores que atualmente pertencem aos Merengues, mas estão emprestados a outras equipes, como é o caso de Endrick, no Lyon.

Nico's, Endrick e mais ⚪

Os principais nomes comentados pelos espanhóis na seção de comentários foram os de dois jogadores revelados pelo Madrid que atualmente atuam no Como: o meia-atacante argentino Nico Paz e o zagueiro espanhol Jacobo Ramón. Ambos foram contratados pelo clube italiano, mas possuem preferência por meio de uma cláusula de recompra que pode ser acionada pelo Real.

Um nome que nunca foi vinculado ao Real Madrid é Nico Williams, ponta-esquerda da seleção espanhola e camisa 10 do Athletic Bilbao. O jogador, de 23 anos, já esteve próximo do Barcelona e agora passou a ser solicitado por torcedores merengues, mesmo atuando na mesma posição que Vini Jr.

E, claro, Endrick não poderia deixar de ser mencionado. O brasileiro, que está há apenas um mês longe de Valdebebas, já provoca saudades entre os torcedores, que acompanham seu meteórico sucesso no Lyon em janeiro. Abaixo, alguns comentários do debate promovido pelo "As":

Tradução: Nenhum. O Real Madrid tem que contratar Nico Williams, vender Vini e, claro, trazer um meio-campista. Rodri ? Eu adoraria.

Tradução: O Real Madrid deverá contratar os 'Nicos': Nico Williams e Nico Paz.

Tradução: Temos que esperar para ver o que eles farão daqui até junho e analisar as posições que precisam ser preenchidas quando a temporada terminar. Veremos se Endrick e Nico irão para a Copa do Mundo (a de Nico é muito provável; a de Endrick, muito improvável, a menos que ele surpreenda nesses seis meses), e quanto a Jacobo, teremos que ver o que ele decide sobre a seleção sub-21 . Os que chegarem precisam estar preparados para lutar por vagas no time titular e jogar muitos minutos.

Tradução: Endrick, com certeza; Nico Paz também. Não tenho tanta certeza sobre Jacobo Ramón . Já temos dois jovens — Asencio e Huijsen. Deveriam trazer um zagueiro experiente; Marc Guéhi teria sido perfeito. Também depende do técnico da próxima temporada e do estilo de jogo que ele pretende implementar. Com os jogadores disponíveis, o sistema mais sensato seria um 4-2-3-1 , para aproveitar os meias ofensivos do elenco. Claro que, para jogar assim, precisamos convencer os pontas da necessidade de defender.

Tradução: Deveriam trazer de volta Endrick , Nico Paz , Jacobo e até (Mario) Gila; deixar Alaba, Mendy e Ceballos irem embora; avaliar a condição física de Carvajal e considerar vender Brahim, aproveitando seu bom desempenho na Copa Africana de Nações. Não podem contratar mais meio-campistas ofensivos sem testá-los.

"Talvez seja verdade o que alguns dizem sobre Chema Andrés, que ele solta a bola rapidamente e a passa para o companheiro mais próximo , mas essa é uma virtude para um pivô, especialmente se o compararmos com Camavinga, que dribla a bola até perdê-la ou cair sozinho."

Nico Paz e Endrick precisam voltar a ser importantes: não como titulares indiscutíveis, mas para serem considerados e lutarem pela posição.

Precisamos também ficar de olho em Jacobo Ramón para ver se ele tem nível suficiente para o time principal , embora talvez mais um ano de experiência lhe fizesse bem.

O que precisamos mesmo é contratar um meio-campista que consiga organizar o jogo e impulsionar a equipe para frente. Depois, caso haja alguma saída importante, precisaremos buscar substitutos para essas posições."

