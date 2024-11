Vinicius Tobias em ação pelo Real Madrid (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 09:15 • Rio de Janeiro

Vinicius Tobias, ex-jogador do Real Madrid, descobriu que não é pai biológico da filha da influenciadora Ingrid Lima, sua ex-mulher. Segundo portal Leo Dias, a modelo traiu o jogador com um entregador de açaí. Dias após a polêmica vir a tona, a mulher postou uma foto, com o "amante" e a filha do casal nas redes sociais.

Ingrid Lima assume relacionamento com entregador de açai, comquem traiu Vinicius Tobias, ex-namorado com passagens pelo Real Madrid (Foto: Reprodução)

Um teste de DNA expôs a traição: Ingrid Lima, mãe da bebê, confirmou a reviravolta do caso através de um post nas redes sociais. A descoberta da paternidade da criança, que nasceu no último dia 8 de outubro, aconteceu após o lateral-direito tatuar o nome da bebê no próprio corpo.

Quem é Vinicius Tobias?

Descoberto pelo Internacional, Vini Tobias chegou a brilhar na base do Colorado, onde venceu o Brasileiro Sub-20, porém nunca fez sua estreia no elenco principal. Assim, o lateral-direito foi vendido ao Shakhtar Donetsk, clube ucraniano, por cerca de 6 milhões de euros.

Vinicius Tobias em ação pelo Real Madrid (Foto: Reprodução/Instagram)

Sem conseguir estrear mais uma vez, pelo time profissional, devido à guerra entre Ucrânia e Rússia na época, o jogador de 20 anos foi emprestado ao Real Madrid. Inicialmente na equipe sub-19 do clube merengue, o brasileiro foi para o principal em janeiro de 2024.

Além dos times internacionais, o lateral-direito Vinicius Tobias foi convocado pela Seleção Brasileira Sub-20 de Ramon Menezes.

Em junho deste ano, Vini Tobias retornou ao Shakhtar Donetsk. Na atual temporada, desde sua volta, o lateral tem quatro partidas e duas assistências com a camisa do clube ucraniano.