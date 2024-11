Pepê, de 27 anos, está no Porto desde 2021 (Foto: Divulgação/Porto)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 11:37 • Porto (POR)

Pepê, ex-jogador do Grêmio, protagonizou um lance atípico na vitória do Porto por 4 a 0 em cima do Estoril, no domingo (3), pelo Campeonato Português. No entanto, o brasileiro foi aplaudido pela maioria dos torcedores no Estádio do Dragão.

Aos 23 minutos do primeiro tempo, Pepê estava com a bola no campo de ataque do Porto. Porém, o brasileiro observou Pedro Amaral, zagueiro adversário, caído no chão após sentir uma lesão e parou a jogada, em vez de seguir no lance e aproveitar a boa chance de finalização. Assim, o jogador português foi atendido em campo.

Apesar de vaias inicias da torcida do Porto, a decisão de Pepê foi celebrada no estádio. Vítor Bruno, técnico portista, e jogadores do Estoril se juntaram aos aplausos. A partida também foi marcada pela atuação do brasileiro Galeno, que balançou as redes duas vezes, dando números finais à goleada. Os Dragões ocupam a vice-liderança do campeonato português, com 27 pontos em dez rodadas.

Pepê sendo abraçado por jogador do Estoril após boa atitude no Campeonato Português (Foto: Repdroução/X)

Carreira

Pepê, de 27 anos, nasceu em Foz do Iguaçu e foi revelado pelo Grêmio em 2017. O ponta fez 144 jogos pelo Tricolor, com 32 gols e 20 assistências. Em 2021, o brasileiro foi vendido ao Porto por € 15 milhões, onde atua até hoje. O jogador já participou de 160 partidas com a camisa do clube, com 23 gols e 28 assistências. O desempenho dele no time português já rendeu convocações para a Seleção Brasileira principal.

Nas redes sociais, Pepê foi elogiado pelos torcedores brasileiros, além de receber pedidos de gremistas para voltar ao Imortal.

