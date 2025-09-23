Torcedores alemães proibidos de viajar para partida da Champions

O duelo entre Napoli e Eintracht Frankfurt, marcado para 4 de novembro, no Estádio Diego Armando Maradona, pela fase de liga da Champions League, será disputado sem a presença de torcedores alemães. O prefeito de Nápoles, Michele di Bari, determinou a proibição da venda de ingressos para residentes em Frankfurt em todos os setores do estádio. A decisão segue parecer da Polícia local e as conclusões do Comitê Provincial de Ordem e Segurança Pública, que se reuniu no último dia 20 de setembro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Entenda o motivo

Segundo nota oficial da Prefeitura, o veto se deve aos “altos riscos para a ordem e a segurança pública” que cercam o evento, em razão da forte rivalidade entre as duas torcidas. O histórico recente pesou: em março de 2023, no jogo válido pelas oitavas de final da Champions, Nápoles foi palco de confrontos violentos.

continua após a publicidade

Naquele dia, o centro da cidade foi tomado por cenas de guerrilha urbana, com carros incendiados, bares depredados e choques entre ultras do Eintracht, torcedores napolitanos e forças policiais. As imagens correram o mundo e colocaram em evidência a gravidade da situação.

Osimhen marcou dois e garantiu mais uma vitória do Napoli sobre o Frankfurt, na Champions League de 2023 (Foto: TIZIANA FABI / AFP)

Com a nova medida, as autoridades italianas buscam evitar a repetição desses episódios, que não apenas colocaram em risco a segurança de torcedores e moradores, mas também prejudicaram a imagem da cidade. A decisão é vista como preventiva e definitiva para este confronto, que já havia sido classificado como de “alto risco” pela UEFA.

continua após a publicidade

Ainda não houve manifestação oficial do Eintracht Frankfurt, mas o clube alemão já havia criticado restrições semelhantes impostas em 2023, alegando prejuízo aos seus torcedores. O Napoli, por sua vez, não se pronunciou sobre o tema, mas internamente considera a medida importante para garantir tranquilidade no dia do jogo.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.