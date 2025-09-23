Golaço de ex-Flamengo frustra Mourinho na Europa: ‘Reservado’

José Mourinho conheceu o primeiro tropeço sob o comando do Benfica, nesta terça-feira (23), diante do Rio Ave, no Estádio da Luz, pelo Campeonato Português. Em um confronto equilibrado, as equipes protagonizaram um empate em 1 a 1, que teve como protagonista o atacante André Luiz, ex-jogador do Flamengo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O fruto das categorias de base do clube carioca tem sido um dos destaques da equipe do Rio Ave. Contra o Benfica, ele foi o responsável por empatar a partida na reta final do confronto. O cronômetro marcava 46 minutos do segundo tempo, quando o brasileiro marcou um belo gol através de uma jogada individual.

Em um contra-ataque, André Luiz recebeu um lançamento pela ponta direita do campo e não se intimidou diante da marcação encarnada. Sozinho, ele conseguiu fintar, cortar para dentro e finalizar de forma indefensável para o goleiro Anatoliy Trubin. O lance viralizou nas redes; veja abaixo:

continua após a publicidade

Quem é André Luiz, ex-Flamengo?

O jovem jogador, de apenas 23 anos, é um dos frutos recentes das categorias de base do clube carioca. O atacante subiu para o profissional do Rubro-Negro em 2023, mas não conseguiu ter espaço no elenco estrelado do clube.

Apesar disso, em uma das poucas vezes que foi utilizado, André conseguiu mostrar um pouco do próprio talento. O porte físico, alto, rápido e com as pernas compridas, fez ele ser associado a Bruno Henrique, tendo inclusive, recebido o apelido carinhoso de filho do camisa 27.

continua após a publicidade

Sem destaque no Flamengo, André Luiz foi vendido para o futebol português em 2024 para o Estrela Amadora. O clube acertou a compra do atleta após um período de empréstimo de destaque. No ano seguinte, o Rio Ave fechou a chegada do brasileiro como novo reforço.