Fora de Campo

Golaço de ex-Flamengo frustra Mourinho na Europa: ‘Reservado’

Joia do Rubro-Negro é destaque de Benfica x Rio Ave

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/09/2025
20:41
José Mourinho no Estádio da Luz para o jogo entre Fenerbahce e Benfica
José Mourinho no Estádio da Luz diante de jogo do Benfica (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)
José Mourinho conheceu o primeiro tropeço sob o comando do Benfica, nesta terça-feira (23), diante do Rio Ave, no Estádio da Luz, pelo Campeonato Português. Em um confronto equilibrado, as equipes protagonizaram um empate em 1 a 1, que teve como protagonista o atacante André Luiz, ex-jogador do Flamengo.

O fruto das categorias de base do clube carioca tem sido um dos destaques da equipe do Rio Ave. Contra o Benfica, ele foi o responsável por empatar a partida na reta final do confronto. O cronômetro marcava 46 minutos do segundo tempo, quando o brasileiro marcou um belo gol através de uma jogada individual.

Em um contra-ataque, André Luiz recebeu um lançamento pela ponta direita do campo e não se intimidou diante da marcação encarnada. Sozinho, ele conseguiu fintar, cortar para dentro e finalizar de forma indefensável para o goleiro Anatoliy Trubin. O lance viralizou nas redes; veja abaixo:

Quem é André Luiz, ex-Flamengo?

O jovem jogador, de apenas 23 anos, é um dos frutos recentes das categorias de base do clube carioca. O atacante subiu para o profissional do Rubro-Negro em 2023, mas não conseguiu ter espaço no elenco estrelado do clube.

Apesar disso, em uma das poucas vezes que foi utilizado, André conseguiu mostrar um pouco do próprio talento. O porte físico, alto, rápido e com as pernas compridas, fez ele ser associado a Bruno Henrique, tendo inclusive, recebido o apelido carinhoso de filho do camisa 27.

Sem destaque no Flamengo, André Luiz foi vendido para o futebol português em 2024 para o Estrela Amadora. O clube acertou a compra do atleta após um período de empréstimo de destaque. No ano seguinte, o Rio Ave fechou a chegada do brasileiro como novo reforço.

André Luiz, do Rio Ave, comemora gol sobre o Benfica, pelo Campeonato Português (Foto: Divulgação/Rio Ave)
André Luiz, do Rio Ave, comemora gol sobre o Benfica, pelo Campeonato Português (Foto: Divulgação/Rio Ave)

