Milan vence com tranquilidade e avança; veja resultados da Copa da Itália

Três partidas iniciaram à segunda rodada da Copa da Itália, nesta terça-feira (23). Com equipes que estão de fora das competições europeias, os favoritos não tiveram dificuldades nos confrontos. No San Siro, o Milan despachou o Lecce com gol de reforço. Já a Udinese bateu o Palermo, com pequeno susto nos minutos finais.

Copa da Itália - segunda rodada

Milan 3x0 Lecce

Em jogo tranquilo, o Milan bateu o Lecce por 3 a 0, no San Siro. Grande favorito a classificação, os Rossoneros tiveram a situação facilitada logo aos 18 minutos, com a expulsão do zagueiro Jamil Siebert. Com a mais, os comandados de Massimiliano Allegri abriram o placar rapidamente, com o mexicano Santiago Giménez. Na segunda etapa, Christopher Nkunku e Christian Pulisic completaram a vitória por 3 a 0.

O Milan agora volta a focar no Campeonato Italiano, já que o duelo nas oitavas de final da Copa da Itália será apenas no dia 3 de dezembro. Os Rossoneros irão encarar a Lazio, no Estádio Olímpico de Roma.

O Millan venceu o Lecce pela Copa da Itália (Foto: Divulgação/Milan)

Udinese 2x1 Palermo

A Udinese derrotou o Palermo por 2 a 1, no Bluenergy Stadium. Em boa fase no Campeonato Italiano, a equipe de Udine confirmou o favoritismo contra a equipe da segunda divisão. Com dois gols perto do final da primeira etapa, com Nicolò Zaniolo e Lennon Miller, as Zebras venciam de forma tranquila até os 48 minutos do segundo tempo, quando Patryk Peda diminuiu. Mesmo com o gol sofrido, a equipe da casa se garantiu nas oitavas de final, onde irão encarar a Juventus, no dia 3 de dezembro.

Demais resultados da Copa da Itália

Cagliari 4x1 Frosinone

Jogos a serem disputados

Quarta-feira (24)

Parma x Spezia Verona x Venezia Como x Sassuolo

Quinta-feira (25)

Genoa x Empoli Torino x Pisa

